Gaidot Ziemassvētkus, Ogres novada iedzīvotāji, iestādes un uzņēmumi ir izveidojuši savu "Ziemassvētku eglīšu stāstu" - dažādās vietās pilsētās un visa novada teritorijā ir izdekorētas vairāk kā 80 egles. Visas egles atzīmētas kartē, kas atrodama mājaslapā www.visitogre.lv.

Akcija “Egļu stāsts” Ogrē norisinās jau trešo gadu pēc kārtas, paplašinot norises vietu ārpus pilsētas. Šogad aicinājumam izgreznot eglīti atsaucies rekordliels dalībnieku skaits. Eglītes izdaiļojuši pārstāvji no izglītības iestādēm, amatierkolektīviem, biedrībām, pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem.

Eglītes būs izgreznotas līdz pat janvāra beigām, tāpēc aicinām apskatīt eglītes ne tikai Ogrē, bet visa plašā novada teritorijā. Tas ir lielisks veids, kā iepazīt jauno novadu un apskatīt, kā Ziemassvētkiem saposušās Ogres novada pilsētas un pagasti. Svētku noskaņu papildina eņģeļi pie katras baznīcas Ogres novadā.

Pie izrotātajām eglītēm ir numurs un informācija par to, kas izdaiļojis eglīti, kā arī kvadrātkods, kuru noskenējot var piekļūt balsošanas anketai. Tā pieejama arī šeit: https://ej.uz/egļustāsts

Svētku eglītes un gaismas rotājumi Ogrē šeit:

Svētku eglītes un eņģeļi Ogres novadā šeit:

Apciemo eglītes un nobalso par tavuprāt visskaistāko!

