Kā informēja Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale, kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA) akcentē, ka Eiropas kultūras galvaspilsētas statuss tas ir gan liels gods, gan izaicinājums, gan iespēja.
Konkursa "Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" fināla kārtā sacensība noritēja starp trīs Latvijas pilsētām - Daugavpili, Liepāju un Valmieru.
Visas trīs pilsētas nedēļā no 2.maija līdz 6.maijam klātienes vizītēs apmeklēja žūrijas delegācija - Beatrise Garsija no Spānijas, Hrvoje Laurenta no Horvātijas un abi Latvijas eksperti - Diāna Čivle un Ģirts Majors, kā arī novērotāju statusā esošie Eiropas Komisijas (EK) un Kultūras ministrijas (KM) pārstāvji.
Konkursa žūrijā darbojas desmit Eiropas Parlamenta (EP), Eiropas Padomes, EK un Eiropas Reģionu komitejas (ERK) atlasīti eksperti, kā arī divi nacionālie eksperti, kurus izvirzījusi Nacionālā kultūras padome un KM.
Pirmajā konkursa kārtā savus pieteikumus Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027.gada titulam bija izvirzījušas deviņas Latvijas pilsētas - Cēsis, Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Kuldīga, Liepāja, Ogre un Valmiera. Pēc trīs dienu tiešsaistes prezentācijām 2021.gada jūlija sākumā starptautiska un neatkarīga ekspertu komisija tālākai dalībai konkursā izvirzīja Daugavpils, Jūrmalas, Liepājas un Valmieras pilsētu. Savukārt Jūrmalas pilsēta 2021.gada rudenī paziņoja par savu izstāšanos no konkursa.
Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu piešķir ik gadu kopš 1985.gada. To ikgadēji piešķir ne vairāk kā vienai pilsētai katrā no divām Eiropas Savienības dalībvalstīm, ņemot vērā īpašā kalendārā noteiktu secību. Šis kalendārs paredz, ka 2027.gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu piešķir divām dalībvalstīm - Latvijai un Portugālei.
Katra no minētajām divām valstīm izrauga vienu pilsētu, kurai piešķir Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu, pamatojoties uz starptautiskas un neatkarīgas žūrijas atlases ziņojumā izklāstītajiem ieteikumiem, un ne vēlāk kā četrus gadus pirms Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma gada par piešķiršanu paziņo EP, ES Padomei, EK un ERK.
Abas jaunizvēlētās Eiropas kultūras galvaspilsētas pēc žūrijas vērtējuma pretendēs arī uz Melinas Merkuri vārdā nosaukto naudas balvu 1,5 miljonu eiro apmērā.