Visi pasākumi, kas norisinās Eiropas sporta nedēļas ietvaros pieejami šeit: – www.beactivelatvia.lv Lai arī Eiropas Sporta nedēļa visā kontinentā tiek atzīmēta no 23. līdz 30. septembrim, aktivitātes norisinās gan pirms, gan pēc šīs nedēļas, tādējādi pagarinot sportisko nedēļu līdz pat mēneša ietvaros.
Pievienojies, izmēģini, esi kustīgs, piecel sevi un draugu!
Pieteikties aktivitātēm var uz vietas, vienīgais, kas nepieciešams ir laika apstākļiem un aktivitātei atbilstošs apģērbs, jo visas aktivitātes norisinās ārā.
Pieteikties uz vingrošanas un apļa treniņa nodarbībām var šeit:
-Ķegumā Apļa treniņu vadīs sertificēts treneris Emīls Josts. Nodarbības sākums plkst. 20:10 Ķeguma stadionā. (Vēlams ņemt līdzi savu paklājiņu);
-Ogrē nodarbības norisināsies Ogres novada sporta centra stadionā, trenera Māra Donika vadībā. Sākums plkst. 19:00.
-Ikviens šīs nedēļas ietvaros ir aicināts pievienoties plkst. 7:00 uz #BeActive Facebook tiešsaistē paredzēto 15 minūšu rīta rosmi, kuri ik rītu vada dažādi sertificēti treneri. (brīvdienās rīta rosme notiks plkst. 8:00). Lai pievienotos tiešraidei, seko līdzi Latvijas Sporta federāciju padomes facebook lapai šeit:
Eiropas Sporta nedēļas nacionālais koordinators Latvijā ir Latvijas Sporta federāciju padome, projektu līdzfinansē: Eiropas Komisija un Izglītības un zinātnes ministrija.