Otrdiena, 23. marts, 2021 11:58

"EKO Dienas 2021" Ķeguma novadā

"EKO Dienas 2021" Ķeguma novadā
Pavasaris ir laiks, kad vairāk domājam par sava īpašuma un vides sakārtošanu. Atkritumu apsaimniekotājs "Ķilupe" piedāvā gan privātmāju un dzīvokļu īpašniekiem, kā arī uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm iespēju ērti un bez maksas atbrīvoties no nolietotas elektrotehnikas, makulatūras un stikla iepakojuma.

EKO dienu laikā no Ķeguma novada iedzīvotājiem bez maksas tiks pieņemta makulatūra (avīzes, žurnāli, grāmatas), stikla iepakojums (tukšas stikla burkas un pudeles) un sadzīves elektrotehnika – televizori, ledusskapji, gāzes plītis, veļasmašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, datori un monitori, radioaparāti, mūzikas centri, magnetolas, telefoni, putekļusūcēji, gludekļi, fēni, tējkannas, blenderi un cita mazā virtuves sadzīves tehnika, mobilie telefoni un to lādētāji utt. Atgādinām, ka nolietotās elektropreces nedrīkst būt izjauktas.

Makulatūras, stikla iepakojuma un sadzīves elektrotehnikas savākšana un izvešana notiks bez maksas ar "Ķilupe" transportu un darbaspēku, piebraucot pie katra klienta individuāli. EKO dienu ietvaros pieteiktie atkritumi būs jāizliek plkst. 8 no rīta ārpus vārtiņiem, dienas laikā piebrauks kravas transports un visu savāks. Līdz ar to iedzīvotājiem nav jābūt mājās.

- EKO Dienas Ķeguma pilsētas un Rembates pagasta iedzīvotājiem – 2021. gada 14./15. aprīlis;

- EKO Dienas Tomes un Birzgales pagastu iedzīvotājiem – 2021. gada 12./13. maijs.

Pakalpojumu var pieteikt pa tālruni 29104053 vai 65071222, kā arī sūtot e-pastu ar pieteikumu "EKO Diena Ķegums" uz .

