Eko Dienu laikā no Lielvārdes novada iedzīvotājiem bez maksas tiks pieņemta makulatūra (avīzes, žurnāli, grāmatas), stikla iepakojums (tukšas stikla burkas un pudeles) un sadzīves elektrotehnika – televizori, ledusskapji, gāzes plītis, veļasmašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, datori un monitori, radioaparāti, mūzikas centri, magnetolas, telefoni, putekļusūcēji, gludekļi, fēni, tējkannas, blenderi un cita mazā virtuves sadzīves tehnika, mobilie telefoni un to lādētāji utt. Atgādinām, ka nolietotās elektropreces nedrīkst būt izjauktas.
Makulatūras, stikla iepakojuma un sadzīves elektrotehnikas savākšana un izvešana notiks bez maksas, ar "Ķilupe" transportu un darbaspēku, piebraucot pie katra klienta individuāli. EKO Dienu ietvaros pieteiktie atkritumi būs jāizliek plkst. 8 no rīta ārpus vārtiņiem, dienas laikā piebrauks kravas transports un visu savāks. Līdz ar to iedzīvotājiem nav jābūt mājās.
-EKO Dienas Lielvārdes pilsētas iedzīvotājiem – 2021. gada 14./15. aprīlis
-EKO Dienas Jumpravas pagasta iedzīvotājiem - 2021. gada 22./23. aprīlis
-EKO Dienas Lēdmanes pagasta iedzīvotājiem – 2021. gada 28./29./30. aprīlis
Pakalpojumu var pieteikt pa tālruni 29104053 vai 65071222, kā arī sūtot e-pastu ar pieteikumu "EKO Diena" uz