Ceturtdiena, 14. aprīlis, 2022 08:10

Pavasaris ir laiks, kad vairāk domājam par sava īpašuma un vides sakārtošanu. Atkritumu apsaimniekotājs “Ķilupe” piedāvā gan privātmāju un dzīvokļu īpašniekiem, kā arī uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm iespēju ērti un bez maksas atbrīvoties no nolietotas elektrotehnikas, makulatūras un stikla iepakojuma.

Eko Dienu laikā no Ogres novada iedzīvotājiem bez maksas tiks pieņemta

-makulatūra (avīzes, žurnāli, grāmatas),

-stikla iepakojums (tukšas stikla burkas un pudeles) un

-sadzīves elektrotehnika – televizori, ledusskapji, gāzes plītis, veļasmašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, datori un monitori, radioaparāti, mūzikas centri, magnetolas, telefoni, putekļusūcēji, gludekļi, fēni, tējkannas, blenderi un cita mazā virtuves sadzīves tehnika, mobilie telefoni un to lādētāji utt. Atgādinām, ka nolietotās elektropreces nedrīkst būt izjauktas.

Makulatūras, stikla iepakojuma un sadzīves elektrotehnikas savākšana un izvešana notiks bez maksas, ar “Ķilupe” transportu un darbaspēku, piebraucot pie katra klienta individuāli.

EKO Dienu ietvaros pieteiktie atkritumi (makulatūra, stikla burkas/pudeles, nolietotā sadzīves elektrotehnika) būs jāizliek plkst. 8 no rīta ārpus vārtiņiem, dienas laikā piebrauks kravas transports un visu savāks. Līdz ar to iedzīvotājiem nav jābūt mājās.

2022. gada 27./28./29. aprīlis

EKO Dienas Ogres pilsētas, Ciemupes un Ogresgala iedzīvotājiem

2022. gada 05./06.maijs

EKO Dienas Birzgales un Tomes pagasta iedzīvotājiem

2022. gada 11./12.maijs

EKO Dienas Lielvārdes un Ķeguma pilsētu un Rembates pagasta iedzīvotājiem

2022. gada 18./19./20. maijs

EKO Dienas Madlienas, Krapes, Ķeipenes, Laubere, Meņģeles, Mazozolu, Suntažu un Taurupes pagastu iedzīvotājiem

2022. gada 01./02.jūnijs

EKO Dienas Jumpravas pagasta un Kaibalas ciema iedzīvotājiem

Pakalpojumu var pieteikt pa tālruni 29104053 vai 65071222, kā arī sūtot e-pastu ar pieteikumu „EKO Diena” uz .

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
