Eko Dienu laikā no Ogres novada iedzīvotājiem bez maksas tiks pieņemta
-makulatūra (avīzes, žurnāli, grāmatas),
-stikla iepakojums (tukšas stikla burkas un pudeles) un
-sadzīves elektrotehnika – televizori, ledusskapji, gāzes plītis, veļasmašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, datori un monitori, radioaparāti, mūzikas centri, magnetolas, telefoni, putekļusūcēji, gludekļi, fēni, tējkannas, blenderi un cita mazā virtuves sadzīves tehnika, mobilie telefoni un to lādētāji utt. Atgādinām, ka nolietotās elektropreces nedrīkst būt izjauktas.
Makulatūras, stikla iepakojuma un sadzīves elektrotehnikas savākšana un izvešana notiks bez maksas, ar “Ķilupe” transportu un darbaspēku, piebraucot pie katra klienta individuāli.
EKO Dienu ietvaros pieteiktie atkritumi (makulatūra, stikla burkas/pudeles, nolietotā sadzīves elektrotehnika) būs jāizliek plkst. 8 no rīta ārpus vārtiņiem, dienas laikā piebrauks kravas transports un visu savāks. Līdz ar to iedzīvotājiem nav jābūt mājās.
2022. gada 27./28./29. aprīlis
EKO Dienas Ogres pilsētas, Ciemupes un Ogresgala iedzīvotājiem
2022. gada 05./06.maijs
EKO Dienas Birzgales un Tomes pagasta iedzīvotājiem
2022. gada 11./12.maijs
EKO Dienas Lielvārdes un Ķeguma pilsētu un Rembates pagasta iedzīvotājiem
2022. gada 18./19./20. maijs
EKO Dienas Madlienas, Krapes, Ķeipenes, Laubere, Meņģeles, Mazozolu, Suntažu un Taurupes pagastu iedzīvotājiem
2022. gada 01./02.jūnijs
EKO Dienas Jumpravas pagasta un Kaibalas ciema iedzīvotājiem
Pakalpojumu var pieteikt pa tālruni 29104053 vai 65071222, kā arī sūtot e-pastu ar pieteikumu „EKO Diena” uz .