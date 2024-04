EKO Dienas’2024 Ogres novadā Informāciju sagatavoja SIA Ķilupe

Pavasaris ir laiks, kad vairāk domājam par sava īpašuma un vides sakārtošanu. Atkritumu apsaimniekotājs „Ķilupe” piedāvā gan privātmāju un dzīvokļu īpašniekiem, kā arī uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm iespēju ērti un bez maksas atbrīvoties no nolietotas elektrotehnikas, makulatūras, stikla iepakojuma, baterijām, akumulatoriem un tīra, atkārtotai lietošanai derīga apģērba un apaviem.

Eko Dienu laikā no iedzīvotājiem bez maksas tiks pieņemta:

makulatūra – avīzes, žurnāli, grāmatas;

stikla iepakojums – tukšas stikla burkas un pudeles;

sadzīves elektrotehnika – televizori, ledusskapji, gāzes plītis, veļasmašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, datori un monitori, radioaparāti, mūzikas centri, magnetolas, telefoni, putekļusūcēji, gludekļi, fēni, tējkannas, blenderi un cita mazā virtuves sadzīves tehnika, mobilie telefoni un to lādētāji utt. Atgādinām, ka nolietotās elektropreces nedrīkst būt izjauktas;

baterijas un akumulatori;

tīrs, atkārtotai lietošanai derīgs apģērbs un apavi – krekli, bikses, jakas, kleitas, svārki, mēteļi, cimdi, cepures, apavi (pāris!!!), mājas tekstils (aizkari, segas, palagi, galdauti, u.c.); visam jābūt iepakotam stingri aizsietā maisā, lai netiek mitrums.

Makulatūras, stikla iepakojuma, sadzīves elektrotehnikas, bateriju, akumulatoru un tīra, atkārtotai lietošanai derīga apģērba un apavu savākšana un izvešana notiks bez maksas ar „Ķilupe” transportu un darbaspēku, piebraucot pie katra klienta individuāli.

EKO Dienu ietvaros pieteiktie atkritumi būs jāizliek plkst. 8 no rīta ārpus vārtiņiem, dienas laikā piebrauks kravas transports un visu savāks. Līdz ar to iedzīvotājiem nav jābūt mājās.

EKO Dienu’2024 kalendārs:

Kad?

Kur?

Pieteikties līdz:

3., 4. aprīlis

Birzgales un Tomes pagastu iedzīvotājiem

27. martam

17., 18., 19. aprīlis

Madlienas, Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Meņģeles, Mazozolu, Suntažu, Taurupes, Lēdmanes pagastu iedzīvotājiem

12. aprīlim

24., 25., 26. aprīlis

Ogres pilsētas, Ogresgala, Ciemupes iedzīvotājiem

19. aprīlim

8., 9. maijs

Lielvārdes un Ķeguma pilsētu, Rembates pagasta iedzīvotājiem

3. maijam

10. maijs

Jumpravas pagasta un Kaibalas ciema iedzīvotājiem

6.maijam

Pakalpojumu var pieteikt pa tālruni 29104053 vai 65071222, kā arī sūtot e-pastu ar pieteikumu „EKO Diena” uz