Ministrs kopā ar Ogres novada domes priekšsēdētāju Egilu Helmani un domes priekšsēdētāja vietnieku Gintu Sīviņu apmeklēja vairākus būvniecības objektus – topošo Ogres Centrālā bibliotēkas ēku, gājēju tiltu pār Ogres upi un aizsargdambi (straumvirzi) Rīgas HES akvatorijā.
Vizītes ietvaros tika apskatīts arī Pārogres industriālais parks, kas tika uzbūvēts pērn un kurā pašlaik noris sagatavošanās darbi ražošanas uzsākšanai, biomasas katlumāja, kurā kā kurināmais tiek izmantota šķelda – vietējais atjaunojamais resurss, un bijušās sanatorijas restaurētā zāle ar Anša Cīruļa sienas gleznojumiem – šis objekts ir ieguvis 2. vietu konkursā “Gada balva būvniecībā 2020”.
J. Vitenbergs izrādīja lielu interesi par Ogres Centrālās bibliotēkas ēkas būvniecību, jo viena no ministra prioritātēm ir koka būvniecības attīstība Latvijā, izmantojot vietējos materiālus un resursus. Viņš redz, ka bibliotēkas ēkā izmantotie mūsdienīgie risinājumi būs labs piemērs nākotnes būvniecībai Latvijā. “Tas, ko mēs šodien redzējām Ogrē, tam ir labs sākums,” uzskata J. Vitenbergs. Viņš informēja, ka nākamnedēļ ar nozares pārstāvjiem tiks parakstīts memorands par koka būvju attīstīšanu Latvijā. Tāpat ministrs ļoti atbalsta bibliotēkas ieceri kā radošu, pieejamu, draudzīgu pakalpojumu vietu. “Tā nebūs tikai grāmatu paņemšana vai lasīšana uz vietas. Tā būs brīvā laika pavadīšanas vieta ar iespēju rīkot arī dažādus pasākumus. Domāju, ka šī ēka būs liels pienesums visam novadam.”
Kā vērienīgu infrastruktūras objektu ministrs izcēla arī Pārogres industriālo parku. Ekonomikas ministrija Eiropas Atveseļošanās un noturības mehānisma ietvaros vēlas Latvijā attīstīt 5 šādas nacionāla līmeņa industriālās zonas, lai nodrošinātu vienmērīgu attīstību arī reģionos. Viņš gan piebilda, ka šādi centri tiks izvēlēti konkursa ietvaros, kur pašvaldības varēs piedāvāt savas ambiciozās idejas. “Augstu tehnoloģiju izmantošana ir tas, ko mēs vienmēr esam vēlējušies attīstīt. Šeit redzams, ka pašvaldība no savas puses ir izdarījusi visu, lai uzņēmums varētu uzsākt darbu un nodrošināt darbavietas,” komentēja ministrs.
“Ogres Centrālā bibliotēkas ēka tiek būvēta ar rītdienas tehnoloģijām", uzsvēra domes priekšsēdētājs E. Helmanis. Savulaik šim vērienīgajam projektam Ogres novada pašvaldība piesaistīja 5 miljonu līdzfinansējumu tieši pateicoties modernajām tehnoloģijām un tehniskajiem risinājumiem. Kā atzina E Helmanis, ekonomikas ministrs augstu novērtējis pašvaldības darbu saistībā ar Pārogres industriālo parku. Pašvaldības stratēģija un ieguldītais darbs piemērota ražotāja atrašanā un 120 darba vietu nodrošināšanā, ir viens no labākajiem risinājumiem, kādu ministrs ir redzējis valstī.