Otrdiena, 19.05.2026 14:39
Lita, Sibilla, Teika
PAPILDINĀTS: Eksāmeni austrumu pierobežā pārtraukti, vilcienu satiksme apturēta, Latvijā ielidojis drons

OgreNet / Leta
Ilustratīvs attēls
Vairākos Latgales novados un arī Madonas novadā pēc Nacionālo bruņoto spēku (NBS) izsludinātā iespējamā gaisa telpas apdraudējuma pārtraukta 9. klašu latviešu valodas centralizētā eksāmena norise, liecina izglītības un zinātnes ministrijas informācija. Eksāmena norise pārtraukta Krāslavas, Preiļu, Ludzas un Rēzeknes novados un Rēzeknē un arī Madonā. Eksāmena otrā daļa tiks organizēta papildtermiņā. Austrumu pierobežā ir arī apturēta vilcienu kustība līdz brīdim, kas tiks atcelts iespējamais apdraudējums gaisa telpā, liecina AS "Pasažieru vilciens", kas strādā ar zīmolu "Vivi", publiskotā informācija.
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) otrdienas pusdienlaikā ziņo par vienu Latvijā ielidojušo bezpilotu gaisa kuģi, kas šķērsojis Latvijas robežu. Pašlaik drons varētu atrasties Preiļu novadā, taču situācija ir mainīga, atzīst NBS. Kā noskaidroja OgreNet redakcija, arī Madonas pilsētas iedzīvotāji saņēmuši šūnu apraides brīdinājumus, bērni lūgti palikt izglītības iestādēs un neatstāt telpas.

Informācija "Vivi" mājaslapā liecina, ka vilciens Rīga (plkst. 8.01)-Zilupe (plkst. 12.24) stāv Ludzas stacijā.

Kā vēstīts, otrdien īsi pirms pusdienlaika Austrumu pierobežā atkal izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, liecina informācija vietnē "112.lv".

Sākotnēji paziņots par apdraudējumu Krāslavas un Ludzas novados. Vēlāk šūnapraides ziņojums izsūtīts arī Preiļu un Rēzeknes novadu, kā arī Rēzeknes iedzīvotājiem.

Baltijas gaisa telpā ir aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.

Kā liecina paziņojumi mājaslapā "112.lv", NBS informē attiecīgo teritoriju iedzīvotājus, ka Latvijas gaisa telpā iespējams apdraudējums. Austrumu reģionu iedzīvotāji tiek aicināti uzturēties telpās, ievēro divu sienu principu, aizvērt logus un durvis, bet, pamanot zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt uz tālruni 112.

Attēls no Valsts Izglītības un attīstības aģentūras 

