Informācija "Vivi" mājaslapā liecina, ka vilciens Rīga (plkst. 8.01)-Zilupe (plkst. 12.24) stāv Ludzas stacijā.
Kā vēstīts, otrdien īsi pirms pusdienlaika Austrumu pierobežā atkal izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, liecina informācija vietnē "112.lv".
Sākotnēji paziņots par apdraudējumu Krāslavas un Ludzas novados. Vēlāk šūnapraides ziņojums izsūtīts arī Preiļu un Rēzeknes novadu, kā arī Rēzeknes iedzīvotājiem.
Baltijas gaisa telpā ir aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
Kā liecina paziņojumi mājaslapā "112.lv", NBS informē attiecīgo teritoriju iedzīvotājus, ka Latvijas gaisa telpā iespējams apdraudējums. Austrumu reģionu iedzīvotāji tiek aicināti uzturēties telpās, ievēro divu sienu principu, aizvērt logus un durvis, bet, pamanot zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt uz tālruni 112.
