Eksministra Uzulnieka lieta nodota kriminālvajāšanai – tagad iespējami trīs varianti

Prokuratūrā aģentūrai LETA apstiprināja, ka lieta ir saņemta, taču patlaban plašākus komentārus nesniedza.
Saskaņā ar likumu tuvākajā laikā prokuratūra izlems par apsūdzības celšanu. Pēc apsūdzības uzrādīšanas šādas kategorijas lietās ir iespējami trīs varianti, proti, prokuratūra pati piemēro sodu, prokuratūra vienojas ar apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu un lūdz tiesai šo vienošanos apstiprināt, vai arī lieta tiek nosūtīta uz tiesu skatīšanai vispārējā kārtībā.
2022. gada novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles.
Tāpat tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību. Parasti šos konfiscētos auto Latvija nodod Ukrainas aizstāvjiem.
Krimināllikums par šādu noziegumu paredz brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, probācijas uzraudzību un transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem.
Pēc apsūdzības uzrādīšanas šādas kategorijas lietās ir iespējami trīs varianti, proti, prokuratūra pati piemēro sodu, prokuratūra vienojas ar apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu un lūdz tiesai šo vienošanos apstiprināt, vai arī lieta tiek nosūtīta uz tiesu skatīšanai vispārējā kārtībā.
LETA jau ziņoja, ka 12. septembrī Uzulnieks tika pieķerts braucam 3,09 promiļu reibumā.
Stopiņu pagastā pašvaldības policija apturēja automašīnas "Škoda" vadītāju, kurš brauca reibumā. Uz notikuma vietu tika izsaukta Valsts policija. Automašīna ir izņemta.
Uzulnieks vairs nav Zaļo un zemnieku savienībā (ZZS) ietilpstošās Latvijas Zemnieku savienības (LZS) biedrs. Partijā saņēma Uzulnieka iesniegumu par to, ka viņš aptur darbību partijā.