Kāpēc man būtu jāvakcinējas, ja man ir tik laba imunitāte, vai man ir vērts riskēt un vakcinēties? Pēc kāda laika jāpotējas būs atkārtoti, ja esmu vakcinējusies ar Pfizer? Vai pēc Jenssen vakcīnas arī nepieciešama revakcinācija? Ja cilvēkam ir kādas veselības problēmas un viņš nevar vakcinēties, ko darīt? Vakcinācijas projekta nodaļā ik dienu ienāk visdažādākie jautājumi par vakcināciju pret Covid-19, tāpēc tiešsaistes sarunu ciklā medicīnas jomas eksperti turpina un turpinās uz tiem sniegt atbildes.
NVD Vakcinācijas projekta nodaļa sadarbībā ar Veselības ministriju VM Facebook profilā īpašu tiešsaistes sarunu ciklu ar vadošajiem nozares ekspertiem par vakcināciju pret Covid-19 uzsāka 27. jūlijā. Pēc tiešraides visi video ir pieejami Veselības ministrijas mājaslapā un FB profilā. Tradicionāli jautājumus ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš vēlas saņemt atbildes uz jautājumiem par vakcināciju, ir aicināts iesūtīt tos kā vēstuli (FB Messenger) Veselības ministrijas Facebook profilā.
IEPRIEKŠĒJO SARUNU IERAKSTUS VAR SKATĪTIES
27.07. – saruna ar BKUS Ģimenes vakcinācijas centra vadītāju prof. Daci Zavadsku, ģimenes ārstu, Lauku ārstu asociācijas valdes locekli Aini Dzalbu, RSU Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras vadītāju prof.Jutu Kroiču, anesteziologu, reanimatologu, LĀB viceprezidentu Robertu Fūrmani, PSKUS Latvijas kardioloģijas centra kadiologu prof. Kārli Trušinski. VIDEO
12.08. (krievu valodā) - saruna ar RSU Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras vadītāju prof.Jutu Kroiču, PSKUS kardioloģijas centrs virsārstu, prof. Iļju Zaki, SPKC epidemioloģi Ludmilu Savrasovu, ģimenes ārsti Marinu Procevsku VIDEO
17.08. - ar prof.Andreju Ērgli par vakcināciju kardioloģijas slimniekiem – VIDEO) .
02.09. – ar LU medicīniskās pēcdiploma izglītības insitūta endokrinoloģi Kristīni Ducenu, Latvijas Diabēta federācijas prezidenti, endokrinoloģi, diabetoloģi Indru Štelmani par vakcināciju pret Covid-19 un diabētu - VIDEO
09.09. – ar BKUS Bērnu slimības klīnikas vadītāju, profesori Daci Gardovsku un Daugavpls slimnīcas infektoloģi Ivetu Jukšinsku par pusaudžu un jauniešu vakcināciju pret Covid-19 - VIDEO
23.09. – ar hematoloģi, PSKUS Onkoloģijas klīnikas ārsti Kristīni Bernāti, onkoloģi ķimijterapeiti, RAKUS virsārsti ķīmjterapijā Ivetu Kudabu par vakcināciju pret Covid-19 onkoloģijas slimniekiem VIDEO