Trīs dienu ietvaros Dānijas eksperts L. Šelde nobraucis 70 kilometrus, kas ļāva īsā laika posmā padziļināti izvērtēt gan velobraucēju iespējas Ogrē, gan novadā kopumā; eksperts arī pārliecinājās par velosipēdistu drošību uz autoceļa A6.
Ar saviem pirmajiem novērojumiem un secinājumiem eksperts iepazīstināja arī Ogres novada pašvaldības vadību un speciālistus, taču pilnīgu situācijas analīzi un konkrētus risinājumus veloinfrastruktūras attīstībai L. Šelde sagatavos mēneša laikā.
Eksperts pozitīvi novērtēja Ogres novada pašvaldības ieguldīto darbu veloinfrastruktūras sakārtošanā un iedrošināja turpināt iesākto, jo tikai darot un mēģinot varam kļūt vēl labāki. Viņš aicināja aktualizēt jautājumu par velobraucēju un gājēju drošību, prioritāri nosakot, kad priekšroka ir automašīnai, kad gājējiem, kad velobraucējiem. Jāizstrādā konkrēta kārtība, lai visi satiksmes dalībnieki justos droši un pārliecināti par savām gaitām.
L. Šelde uzskata, ka Ogrei ir visi priekšnosacījumi, lai kļūtu par velobraucēju pilsētu – ir daudz zaļās zonas, relatīvi zema satiksme, daudzas vietas jau ir pielāgotas braukšanai, izvietojot ātrumu ierobežojošās zīmes. Dānijā riteņbraukšana ir dzīvesveids, arī Ogre to var sasniegt. Būtiski jebkurā infrastruktūras projektā ņemt vērā velobraucēju vajadzības, izplānojot, kur atradīsies velo novietne, kā šai vietai varēs piebraukt ar velosipēdu u.tml.
Eksperts vērsa uzmanību uz bērnu izglītošanu pirmsskolā par riteņbraukšanas kultūru, lai nodrošinātu pēctecību no mazām dienām līdz pat pieaugušam vecumam. Dānijā pirmsskolās veiksmīgi tiek īstenotas izglītojošas un atraktīvas programmas, lai izaudzinātu drošus velobraucējus.
Viņaprāt, ilgtermiņā ieguvējas būs tās pašvaldības, kuras investēs veloinfrastruktūrā, jo nākotnē velosipēds kļūs arvien populārāks un ierastāks pārvietošanās veids.
Savā prezentācijā eksperts aicināja vairāk pievērst uzmanību detaļām – izciļņiem, šķēršļu izvietojumam un taktilajām jeb “taustāmām” robežām. Vairākās vietās Ogrē ir augstas apmales, kas traucē riteņbraucējam droši pārvietoties. Viņš ierosināja pilsētā vairāk izvietot velo ceļa zīmes, tādā veidā droši jutīsies gan velobraucēji, gan arī autobraucēji būs brīdināti par tuvošanos velo ceļiem. Eksperts aicina pārdomāt ceļu norobežojošo barjeru izvietošanu pilsētā, jo tās ne tikai samazina velojoslas platumu, bet var arī negatīvi ietekmēt velobraucēja drošību, jo pastāv iespēja tajās ietriekties. L. Šelde aicināja pārdomāt taktilo robežu noteikšanu; velobraucējiem un gājējiem būtu intuitīvi jājūt, kur ir celiņu robeža. Iespējams ar maziem paaugstinājumiem var atdalīt celiņus, lai samazinātu potenciālos konfliktu starp gājējiem un velobraucējiem. Taktilās robežās savlaicīgi informēs un atgādinās cilvēkiem, par to, kurā pusē viņi atrodas.
L. Šelde ierosināja marķēt veloceliņus, lai neradītu mulsinošus momentus, kad velobraucējs nezina, pa kuru ceļu jābrauc tālāk. Jānodrošina tāda vide, lai riteņbraucēji jūtas droši un pārliecināti par savu izvēlēto ceļu. Viņš uzsvēra, ka šobrīd Ogrē ir dažādi risinājumi veloplūsmām, jo tie izbūvēti dažādos plānošanas periodus, taču viņš aicina pašvaldībai atrast savus labās prakses piemērus, vienkāršojot izvēles iespējas.
Vizītes ietvaros eksperts devās velobraucienā arī pa maršrutu Saulkalne–Ikšķile– Ogre –Lielvārde–Kaibala–Jumprava, jo pašvaldībai ir mērķis šo posmu savienot, nodrošinot iedzīvotajiem ērtu pārvietošanos. Eksperts uzskata, ka jautājums jārisina valstiskā līmenī, drošākā opcija ir veloceļa piebūve, paplatinot esošo ceļu. Tikai tādā veidā var nodrošināt drošus braukšanas apstākļus velobraucējam un spert nozīmīgu soli velokultūras attīstībā.
Noslēgumā eksperts mudināja Ogres novada pašvaldību turpināt iesākto, viņaprāt, Ogres novads var attīstīt velotūrismu, piesaistot velobraucējus no visas Eiropas. Arī eksperts ir gandarīts par iespēju viesoties Ogrē un jau nevar sagaidīt nākamo viesošanos mūsu pilsētā.
Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis novērtēja eksperta paveikto, tai skaitā sniegtās rekomendācijas, uzsverot, ka iespēju robežās visi ierosinājumi tiks ņemti vērā, veidojot velosatiksmes infrastruktūru novadā.