Lai piesaistītu Eiropas Savienības līdzfinansējumu 2020.gada 25.augustā tika noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 3.3.1.0/20/I/006 “Uzņēmējdarbības attīstība Ogres stacijas rajonā, pārbūvējot uzņēmējiem svarīgu ielas posmu un laukumu Ogrē” īstenošanu, kas atbalstīts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” ietvaros.
Projekta ietvaros pārbūves darbus veica atklātā konkursā izvēlēts būvuzņēmējs SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” par kopējo summu 1 566 526 eiro ar PVN. Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību veica SIA “BM-projekts” par kopējo līguma summu 16 462 eiro ar PVN, savukārt būvuzraudzību veica SIA “Akorda” ar līguma summu 11 313 eiro ar PVN. Projektā saņemts Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta līdzfinansējums.
2021.gada 20.maijā Ogres novada pašvaldības dome lēma Ogres stacijas laukumam piešķirt Jūlija Alberta Marsona laukuma nosaukumu, un jau šī gada 4. jūnijā laukumā tika atklāta Ogres pilsētas pirmā mēra Jūlija Alberta Marsona bronzas skulptūra, kurai blakus novietots mūsdienīgs viedais sols, kas darbojas uz saules baterijām un pie tā var nevien uzlādēt elektriskās ierīces, bet arī uzzināt Ogres novada vēsturi, klausoties audio materiālus no solā iestrādātiem audio skaļruņiem. Jāatzīmē, ka izbūvētajā autostāvvietā ir paredzētas vairākas transportlīdzekļu novietošanas vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un tiek plānots nākotnē izbūvēt arī vairākas elektro auto uzlādes vietas, tādā veidā Ogres novada pašvaldībai vēl vairāk tuvinoties kopējam Eiropas zaļajam kursam. Jāizceļ arī LED apgaismojums, kas iestrādāts izbūvētajās kāpnēs un rada acīm tīkamu noskaņu vakaros.
Projektā paveiktie darbi ilgtermiņā kalpos sabiedrībai un ikviens Ogres novada iedzīvotājs, kurš vēl atceras stacijas laukumu pirms pārbūves, noteikti piekritīs, ka iespaidīgās pārvērtības ir gan funkcionālas, gan vizuāli estētiskas un tās padarīs novada iedzīvotāju un uzņēmēju dzīvi daudz komfortablāku.