Īsā laika posmā tilts nu jau kļuvis par iedzīvotājiem ērtu pārvietošanās objektu. Garās pastaigās gar abiem Ogres upes krastiem dodas gan vietējie iedzīvotāji, gan pilsētas viesi.
Gājēju tilts savieno Pārogri ar Rībelītes apkaimi, paplašinot iedzīvotāju ikdienas pārvietošanos. Tilts veido vienotu pastaigu maršrutu abpus Ogres upes krastiem.
Ceturtdiena, 3. jūnijs, 2021 18:26
Ekspluatācijā nodots jaunais gājēju tilts pār Ogres upi
Ogres novada būvvalde informē, ka iekārtais gājēju tilts pār Ogres upi ir pieņemts ekspluatācijā. Jaunais tilts ir pilnībā drošs lietošanai gan gājējiem, gan riteņbraucējiem.