Investīciju projekts “Jaunas pirmsskolas izglītības ēkas izbūve pirmsskolas izglītības nodrošināšanai” tika apstiprināts Lielvārdes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam Investīciju plānā 2020.-2022.gadam. Riekstu un Gobu ielu posmu būvniecības kopējās izmaksas ir 314 914,91 EUR, tostarp 198 000 EUR – Valsts kases aizdevums.
Kā iepriekš ziņots, šī gada 1.jūnijā Ministru kabinets lēma par aizņēmuma piešķiršanu jaunajai izglītības iestādes izbūvei Lielvārdē Meža ielā 18A. Projekta “Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve, Meža iela 18A, Lielvārde, Lielvārdes novads” nākamās kārtas ietvaros tiks īstenota pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība. Paredzēts, ka tā savas durvis apmeklētājiem vērs 2023.gadā.