Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs regulāri aprēķina standartizēto nokrišņu daudzuma indeksu (SPI) - visā pasaulē izmantotu rādītāju, kas raksturo sausuma un mitruma periodus. SPI aprēķina, balstoties uz nokrišņu daudzuma vērtībām un statistiku par 1988.-2017.gadu. Indekss raksturo novēroto nokrišņu daudzumu, bet ne augsnes mitrumu vai gruntsūdens līmeni.
Tikai pirms mēneša - aprīļa vidū - SPI vienam mēnesim septiņos novados uzrādīja ekstremālu sausumu, savukārt SPI diviem mēnešiem tobrīd liecināja par ekstremālu sausumu 20 novados.
Maija vidū aprēķinātais SPI diviem mēnešiem Latvijā bija normas robežās vai arī liecināja par mērenu mitrumu, savukārt Cesvaines, Ērgļu, Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas novadā tas uzrādīja ļoti lielu mitrumu.
Savukārt jaunākie dati par sausuma un mitruma viena mēneša rādītāju liecina, ka Aizkraukles, Amatas, Ērgļu, Jaunpiebalgas, Kokneses, Lielvārdes, Ogres, Skrīveru un Vecpiebalgas novadā mitrums pieaudzis līdz ekstremālam līmenim.
Citviet Latvijā valda mērens vai ļoti liels mitrums, bet Kurzemē un daļā Zemgales SPI vienam un diviem mēnešiem ir normas robežās.
Jau ziņots, ka otrdienas pēcpusdienā Latviju no dienvidrietumiem sāks šķērsot lietus, prognozē sinoptiķi.
Stiprākie nokrišņi gaidāmi trešdien naktī un priekšpusdienā. Teritorijas lielākajā daļā nokrišņu summa pārsniegs desmit milimetru, vietām sasniedzot 30 milimetru. Gaidāma zemāko vietu applūšana iepriekšējās lietavās smagāk skartajos novados daudzviet Vidzemē, kā arī vietām Zemgalē un Latgalē.