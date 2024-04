Elektroenerģijas rēķina izmaksu segšanai tiek palielināts atbalsts aizsargātajiem lietotājiem

No š.g. 1.augusta līdz 31. decembrim aizsargātajiem lietotājiem tiks piemērots maksājuma samazinājums šādā apmērā:



• trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) – 20 eiro;

• ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, – 20 eiro;

• personai ar I invaliditātes grupu vai viņas aizgādnim – 20 eiro;

• daudzbērnu ģimenei – 25 eiro.



Ministrs Raimonds Čudars: “Prognozējot gaidāmo sistēmas pakalpojuma tarifa pieaugumu, jau šogad pavasarī veicām grozījumus, lai visas aizsargātās lietotāju grupas turpinātu līdz š.g. beigām saņemt palielināto 10 eiro atbalstu. Tas ir daļēji kompensējis kopējās rēķina izmaksas, tostarp sistēmas pakalpojuma izmaksu pieaugumu aizsargātajiem lietotājiem. Tomēr, redzot, ka vidējā elektroenerģijas rēķina maksa mājsaimniecībām kopš 2022.gada 4.ceturkšņa nav būtiski kritusies, esam palielinājuši atbalstu ikmēneša elektroenerģijas rēķina segšanai sabiedrības mazāk aizsargātajām grupām. Atbalsts tiks nodrošināts jau piešķirto budžeta līdzekļa ietvaros, izmantojot atlikumu no piešķirtā kopējā valsts atbalsta finansējuma aizsargātajiem lietotājiem.”



Papildu atbalsts tiks ietverts jau septembra rēķinā par patērēto elektroenerģiju augustā. Latvijā kopumā šobrīd reģistrēti vairāk nekā 160 tūkst. aizsargāto lietotāju. Šobrīd aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu sniedz trīs elektroenerģijas tirgotāji – AS “Latvenergo” (ar zīmolu Elektrum), SIA “Tet” un SIA ”Enefit”. Ja aizsargātais lietotājs jau šobrīd saņem aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu, papildu atbalsts tiks piemērots automātiski.



KEM vērš uzmanību – ja aizsargātais lietotājs saņem elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu no kāda cita tirgotāja, kas nav starp minētājiem, lietotājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu bez soda naudas piemērošanas, iesniedzot elektroenerģijas tirgotājam apliecinājumu par aizsargātā lietotāja statusa atbilstību. Aizsargātais lietotājs var slēg līgumu ar jebkuru citu elektroenerģijas tirgotāju, kas nodrošina aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu.





Kuros gadījumos aizsargātajam lietotājam atbalsts netiek piešķirts automātiski? Ko iesākt?



1. Ja aizsargātajam lietotājam nav noslēgts līgums par elektroenerģijas piegādi uz viņa vārda:



• (a) daudzbērnu ģimenei; b) ģimenei, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti; c) personai ar I invaliditātes grupu vai tās aizgādni – jāvēršas pie elektroenerģijas tirgotāja, norādot elektroenerģijas līguma numuru, savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, pakalpojuma saņemšanas adresi un savu kontaktinformāciju.





• (b) trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) – jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā, reģistrējot elektroenerģijas līguma numuru, uz kuru jāattiecina atbalsts.





2. Ja aizsargātais lietotājs ir daudzbērnu ģimene, kur bērns vecumā 18-24 iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ārzemēs, viens no bērnu vecākiem, audžuvecākiem vai aizbildņiem iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā (BVBK) iesniegumu, norādot viena no bērnu vecākiem, audžuvecākiem vai aizbildņiem vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī pievienojot tam Latvijas Goda ģimenes apliecības kopiju.



Kā aizsargātais lietotājs var pārliecināties par savu atbilstību aizsargātā lietotāja statusam?



Pārliecināties par savu statusu un pienākošos maksājuma samazinājumu, izmantojot e-pakalpojumu Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana portālā latvija.lv.





KEM vidēja termiņa budžeta plānošanas ietvarā plāno virzīt nepieciešamos tiesību aktu grozījumus, lai paredzētu atbalstu saglabāt ilgtermiņā arī pēc 2023.gada 31.decembra.





Citus interesējošos jautājumus par aizsargāto lietotāju var atrast BVKB tīmekļvietnē vai zvanot uz vienu no minētājiem numuriem (+371 68206992; +371 67013312; +371 67013369; +371 67013375).