-Sākumcena – EUR 1500,00, solis – EUR 50, nodrošinājuma maksa – EUR 150,00.
-Izsole sākas 02.03.2022 plkst. 13.00, noslēdzas 01.04.2022 plkst. 13.00.
Izsolei pretendenti var reģistrēties no 02.03.2022 plkst.13.00 līdz 22.03.2022 plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.
Nosolītās summas apmaksas termiņš 15.04.2022.
Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455) kontā: Valsts kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma "Kooperators 26", Ogresgala pag., Ogres nov. izsoles nodrošinājums".
Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.
