Ceturtdiena, 3. marts, 2022 08:07

Elektroniska izsole nekustamā īpašuma "Kooperators 26" atsavināšanai

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Kooperators 26", Ogresgala pag., Ogres nov., kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7480 002 0576, platību 633 m2, atsavināšanai.  

-Sākumcena – EUR 1500,00, solis – EUR 50, nodrošinājuma maksa – EUR 150,00.

-Izsole sākas 02.03.2022 plkst. 13.00, noslēdzas  01.04.2022 plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 02.03.2022 plkst.13.00 līdz 22.03.2022 plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 15.04.2022.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma "Kooperators 26", Ogresgala pag., Ogres nov. izsoles nodrošinājums".

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.

