Nekustamais īpašums nav apbūvēts, nav iznomāts, tas netiek izmantots.
-Sākumcena – EUR 1500,00, solis – EUR 20, nodrošinājuma maksa – EUR 150,00.
-Izsole sākas 14.09.2021 plkst. 13.00, noslēdzas 14.10.2021 plkst. 13.00.
-Izsolei pretendenti var reģistrēties no 14.09.2021 plkst.13.00 līdz 04.10.2021 plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.
-Nosolītās summas apmaksas termiņš 29.10.2021.
-Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455) kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - " Nekustamā īpašuma ”Glāznieki 101” izsoles nodrošinājums ".
Par izsoles objekta jautājumiem zvanīt (+371) 27838313.
Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.