Elektroniska izsole pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Kooperators 72" atsavināšanai

Elektroniska izsole pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Kooperators 72" atsavināšanai
Elektroniska izsole pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Kooperators 72" atsavināšanai

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Kooperators 72", Ogresgala pag., Ogres nov., kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7480 002 0603, platību 615 m2, atsavināšanai. 

-Sākumcena – EUR 1224,00, solis – EUR 50, nodrošinājuma maksa – EUR 122,40.

-Izsole sākas 07.03.2022 plkst. 13.00, noslēdzas  06.04.2022 plkst. 13.00.

-Izsolei pretendenti var reģistrēties no 07.03.2022 plkst.13.00 līdz 27.03.2022 plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 20.04.2022.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma "Kooperators 72", Ogresgala pag., Ogres nov. izsoles nodrošinājums".

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.

Vairāk par objektu šeit:

