-Sākumcena – EUR 1463,00, solis – EUR 50, nodrošinājuma maksa – EUR 146,30.
-Izsole sākas 28.02.2022 plkst. 13.00, noslēdzas 30.03.2022 plkst. 13.00.
-Izsolei pretendenti var reģistrēties no 28.02.2022 plkst.13.00 līdz 20.03.2022 plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.
Nosolītās summas apmaksas termiņš 13.04.2022.
Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455) kontā: Valsts kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma "Kooperators 8", Ogresgala pag., Ogres nov. izsoles nodrošinājums".
Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.
Izsoles noteikumi šeit:
Novērtējuma atskaite šeit:
Izsoles noteikumi (elektroniski parakstīts) šeit: