Elektroniska izsole pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Kooperators 8"atsavināšanai

Elektroniska izsole pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Kooperators 8"atsavināšanai

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Kooperators 8", Ogresgala pag., Ogres nov., kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7480 002 0562, platību 659 m2, atsavināšanai.  

-Sākumcena – EUR 1463,00, solis – EUR 50, nodrošinājuma maksa – EUR 146,30.

-Izsole sākas 28.02.2022 plkst. 13.00, noslēdzas  30.03.2022 plkst. 13.00.

-Izsolei pretendenti var reģistrēties no 28.02.2022 plkst.13.00 līdz 20.03.2022 plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 13.04.2022.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma "Kooperators 8", Ogresgala pag., Ogres nov. izsoles nodrošinājums".

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.

Izsoles noteikumi šeit:
Novērtējuma atskaite šeit:
Izsoles noteikumi (elektroniski parakstīts) šeit:

