-Sākumcena – EUR 2700,00, solis – EUR 50, nodrošinājuma maksa – EUR 270,00.
-Izsole sākas 08.02.2022 plkst. 13.00, noslēdzas 10.03.2022 plkst. 13.00.
-Izsolei pretendenti var reģistrēties no 08.02.2022 plkst.13.00 līdz 28.02.2022 plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.
Nosolītās summas apmaksas termiņš 24.03.2022.
Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455) kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - " Nekustamā īpašuma “"Mieriņu zeme” izsoles nodrošinājums ".
Par izsoles objekta jautājumiem zvanīt (+371) 27838313.
Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.
Vērtējums šeit:
Izsoles noteikumi šeit:
Izsoles noteikumi (elektroniski parakstīts) šeit:
Domes lēmums - Par nekustamā īpašuma “Mieriņu zeme”, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu šeit: