Elektroniska izsole pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Mieriņu zeme" atsavināšanai

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Mieriņu zeme”, Suntažu pag., Ogres nov., kadastra numurs 7488 009 0215, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,4 ha un kadastra apzīmējumu 7488 009 0166, atsavināšanai. 

-Sākumcena – EUR 2700,00, solis – EUR 50, nodrošinājuma maksa – EUR 270,00.

-Izsole sākas 08.02.2022 plkst. 13.00, noslēdzas  10.03.2022 plkst. 13.00.

-Izsolei pretendenti var reģistrēties no 08.02.2022 plkst.13.00 līdz 28.02.2022 plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 24.03.2022.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - " Nekustamā īpašuma “"Mieriņu zeme” izsoles nodrošinājums ".

Par izsoles objekta jautājumiem zvanīt (+371) 27838313.

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.

Vērtējums šeit:
Izsoles noteikumi šeit:
Izsoles noteikumi (elektroniski parakstīts) šeit:
Domes lēmums - Par nekustamā īpašuma “Mieriņu zeme”, Suntažu pag., Ogres nov., atsavināšanu šeit:

