Sākumcena – EUR 18 500,00, solis – EUR 100, nodrošinājuma maksa – EUR 1850,00.
Izsole sākas 05.07.2021 plkst. 13.00, noslēdzas 04.08.2021 plkst. 13.00.
Izsolei pretendenti var reģistrēties no 05.07.2021 plkst.13.00 līdz 25.07.2021 plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.
Nosolītās summas apmaksas termiņš 18.08.2021.
Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455) kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma “Tīnūžu iela 9 - 61, Ogre, izsoles nodrošinājums ".
Par izsoles objekta jautājumiem zvanīt (+371) 25639989.
Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.