Sākumcena – EUR 6400, solis – EUR 100, nodrošinājuma maksa – EUR 640.
Izsole sākas 12.04.2022 plkst. 13.00, noslēdzas 12.05.2022 plkst. 13.00.
Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.04.2022 plkst.13.00 līdz 02.05.2022 plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.
Nosolītās summas apmaksas termiņš 25.05.2022.
Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455) kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma “Ģedurti”-2, Ķeipenes pagasts, Ogres novads izsoles nodrošinājums".
Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.
Pievienotie dokumenti šeit: