Ceturtdiena, 09.10.2025 22:05
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:05
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 20. aprīlis, 2022 09:00

Elektroniskā izsole pašvaldībai piederošajam īpašumam "Ģedurti-2" Ķeipenes pagastā

ogresnovads.lv
Elektroniskā izsole pašvaldībai piederošajam īpašumam "Ģedurti-2" Ķeipenes pagastā
Trešdiena, 20. aprīlis, 2022 09:00

Elektroniskā izsole pašvaldībai piederošajam īpašumam "Ģedurti-2" Ķeipenes pagastā

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Ģedurti”-2, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, kadastra numurs 7456 900 0169, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 25,5 m2 atsavināšanai.

Sākumcena – EUR 6400, solis – EUR 100, nodrošinājuma maksa – EUR 640.

Izsole sākas 12.04.2022 plkst. 13.00, noslēdzas  12.05.2022 plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.04.2022 plkst.13.00 līdz 02.05.2022 plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 25.05.2022.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma “Ģedurti”-2, Ķeipenes pagasts, Ogres novads izsoles nodrošinājums".

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.

Pievienotie dokumenti šeit:

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?