Sākumcena – EUR 1800,00, solis – EUR 50, nodrošinājuma maksa – EUR 180,00.
-Izsole sākas 07.10.2021 plkst. 13.00, noslēdzas 08.11.2021 plkst. 13.00.
-Izsolei pretendenti var reģistrēties no 07.10.2021 plkst.13.00 līdz 27.10.2021 plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.
-Nosolītās summas apmaksas termiņš 23.11.2021.
-Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455) kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - " Nekustamā īpašuma “"Mežvidi 37" izsoles nodrošinājums ".
Par izsoles objekta jautājumiem zvanīt (+371) 65068715.
Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.