Ceturtdiena, 09.10.2025 21:31
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:31
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 8. oktobris, 2021 13:05

Elektroniskā izsole pašvaldībai piederošam īpašumam D/s Mežvidi Nr.37

ogresnovads.lv
Elektroniskā izsole pašvaldībai piederošam īpašumam D/s Mežvidi Nr.37
Piektdiena, 8. oktobris, 2021 13:05

Elektroniskā izsole pašvaldībai piederošam īpašumam D/s Mežvidi Nr.37

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma D/s Mežvidi Nr.37, Ogresgala pagasts, Ogres novads, kadastra numurs 7480 002 0335, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7480 002 0335, platību 610 m2 un adresi: "Mežvidi 37", Ogresgala pag., Ogres novads, LV-5041 atsavināšanai.

Sākumcena – EUR 1800,00, solis – EUR 50, nodrošinājuma maksa – EUR 180,00.

-Izsole sākas 07.10.2021 plkst. 13.00, noslēdzas  08.11.2021 plkst. 13.00.

-Izsolei pretendenti var reģistrēties no 07.10.2021 plkst.13.00 līdz 27.10.2021 plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

-Nosolītās summas apmaksas termiņš 23.11.2021.

-Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - " Nekustamā īpašuma “"Mežvidi 37" izsoles nodrošinājums ".

Par izsoles objekta jautājumiem zvanīt (+371) 65068715.

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?