-ākumcena – EUR 1700,00, solis – EUR 50, nodrošinājuma maksa – EUR 170,00.
-Izsole sākas 11.10.2021 plkst. 13.00, noslēdzas 10.11.2021 plkst. 13.00.
-Izsolei pretendenti var reģistrēties no 11.10.2021 plkst.13.00 līdz 31.10.2021 plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.
-Nosolītās summas apmaksas termiņš 25.11.2021.
Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455) kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - " Nekustamā īpašuma “"Mežvidi 38" izsoles nodrošinājums ".
Par izsoles objekta jautājumiem zvanīt (+371) 65068715. Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.