-Sākumcena – EUR 2661,79, solis – EUR 50, nodrošinājuma maksa – EUR 266,18.
-Izsole sākas 15.02.2022 plkst. 13.00, noslēdzas 17.03.2022 plkst. 13.00.
Izsolei pretendenti var reģistrēties no 15.02.2022 plkst.13.00 līdz 07.03.2022 plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.
Nosolītās summas apmaksas termiņš 31.03.2022.
Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455) kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma Ceriņu iela 5, Birzgale, Birzgales pag., Ogres nov. izsoles nodrošinājums".
Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.
Izsoles noteikumi šeit:
Izsoles noteikumi (elektroniski parakstīts) šeit:
Nekustamā īpašuma novērtēšanas atskaite šeit:
Nekustamā īpašuma novērtēšanas atskaite (elektroniski parakstīts) šeit: