-Sākumcena – EUR 1000,00, solis – EUR 50, nodrošinājuma maksa – EUR 100,00.
-Izsole sākas 16.02.2022 plkst. 13.00, noslēdzas 18.03.2022 plkst. 13.00.
-Izsolei pretendenti var reģistrēties no 16.02.2022 plkst.13.00 līdz 08.03.2022 plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.
-Nosolītās summas apmaksas termiņš 01.04.2022.
Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455) kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma “Ranka 114”, Ogresgala pag., Ogres nov., izsoles nodrošinājums".
Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.
Vairāk informācija par objektu šeit: