Elektroniska izsole pašvaldībai piederošam nekustamam īpašumam "Ranka 114"

Elektroniska izsole pašvaldībai piederošam nekustamam īpašumam "Ranka 114"

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Ranka 114”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7480 004 0724, platība 419 m2, atsavināšanai.  

-Sākumcena – EUR 1000,00, solis – EUR 50, nodrošinājuma maksa – EUR 100,00.

-Izsole sākas 16.02.2022 plkst. 13.00, noslēdzas  18.03.2022 plkst. 13.00.

-Izsolei pretendenti var reģistrēties no 16.02.2022 plkst.13.00 līdz 08.03.2022 plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

-Nosolītās summas apmaksas termiņš 01.04.2022.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma “Ranka 114”, Ogresgala pag., Ogres nov., izsoles nodrošinājums".

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.

Vairāk informācija par objektu šeit:

