Otrdiena, 6. jūlijs, 2021 09:10

Elektroniskā izsole pašvaldības kustamai mantai –likvīdā koksne (malka +lietkoksne)

Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – 369.20 kubikmetri likvīdā koksne (malka +lietkoksne).Sākumcena – EUR 11 258,00, solis – EUR 100, nodrošinājuma maksa – EUR 1125.80.

Izsole sākas 05.07.2021 plkst. 13.00, noslēdzas 04.08.2021 plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 05.07.2021 plkst.13.00 līdz 25.07.2021. plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 18.08.2021.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455) kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "369,20 kubikmetri likvīdās koksnes (malka +lietkoksne) izsoles nodrošinājums ".

Par izsoles objekta jautājumiem zvanīt (+371) 29150042.

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.

