Elektrovilcieni kursēs atbilstoši brīvdienu sarakstam, svētkos vērts piestāt Ogrē Leta / vivi.lv / Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde

Visi elektrovilcieni no šodienas līdz ceturtdienai, 26.decembrim, kursēs atbilstoši brīvdienu sarakstam, aģentūru LETA informēja AS "Pasažieru vilciens" (PV) pārstāvji.

Savukārt 28.decembrī elektrovilcieni kursēs atbilstoši darba dienu sarakstam. Jau ziņots, ka šogad īpaši ir izrotāts Ogres dzelzceļa stacijā 2. perons, kur saglabājusies 20. gadsimta sākumā celtā nojume ar balstiem, kas veidoti no 1880. līdz 1884. gadā ražotajām tērauda sliedēm.