Gribētos jau uzreiz ķerties vērsim pie ragiem, proti, atspoguļot, kādi lēmumi pieņemti Ogres novada pašvaldības domes sēdē, bet nevar neizstāstīt, kādos neceļos aizrunājas deputāti.
Šoreiz prelūdija sākās Finanšu komitejas sēdē 21. maijā, kad domes priekšsēdētājs Andris Krauja saķērās ar Marisu Martinsonu, piedraudot atslēgt mikrofonu, ko arī izdarīja. Pamatojums: deputāts Martinsons nerunā pēc būtības par lēmumprojektu. Iesaistījās arī Egils Helmanis, piesaucot alegoriju par klaunu, kurš atnāk uz pili, un pils kļūst par cirku. Izskatot jautājumu par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības «Latvijas Basketbola savienība» reģionālās attīstības programmā «Jauns basketbola laukums jaunajām zvaigznēm», vārdu uguņi uzšķīlās ar jaunu sparu. M. Martinsons aizrādīja, ka viss notiekot tikai centrā, nevis Ikšķilē vai citur; lēmuma projekta ziņotāju Igoru Grigorjevu tērpināja opozīcija; Santa Ločmele pārmeta E. Helmanim, ka viņš ar savu komentāru ietekmē balsojumu, kas nav pieļaujams un ir pārkāpums; E. Helmanis viņai veltīja piezīmi: «Es ceru, ka jūs slimības laikā būsiet atpūtusies un nebūsiet tik kašķīga»; S. Ločmele aicināja sēdes vadītāju nepieļaut noniecinošas piezīmes un visbeidzot piedāvāja E. Helmanim aizvērt muti. Jāteic, šis teiciens politiķu aprindās, sākot jau ar Saeimu, ir kļuvis iecienīts.
Tā kā Finanšu komitejas sēde sākās uz agresīvas nots, bija interesanti sagaidīt domes sēdi 28. maijā – kādi uguņi šķilsies tur.
Domes sēde ilga sešas ar pusi stundas, un tajā piedalījās visi deputāti. Sākumā tika spriests par pārtraukumu ieviešanu ik pēc divām stundām, paredzot laiku labierīcību apmeklējumam. Tas ir saprotams un nebūtu īpaši izceļams šajā publikācijā, ja ne pašu tautas kalpu rīcība. Piemēram, Uldis Skudra rūpīgi fiksēja, cik reižu pirmo divu stundu laikā sēdi atstājis E. Helmanis.
Amatu atstāj Aivars Tauriņš
Finanšu komitejā deputāti skatīja jautājumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ogres novada pašvaldības aģentūras «Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa «Zilie kalni» attīstības aģentūra» direktoru Aivaru Tauriņu. Viņš aģentūru vada kopš 2022. gada un amatā bija iecelts uz pieciem gadiem. Te jāizmanto Aijas Kukules dziedātās dziesmas vārdi «Varēja būt, bet nebij’» – šķita, ka diskusija uzņems apgriezienus, tomēr interese noplaka, kad deputāti noskaidroja, kāpēc viņš amatu atstāj. Proti, A. Tauriņš nolēmis noslēgt savas darba gaitas un doties pelnītā atpūtā.
Domes sēdē jautājumu vairs nebija.
Sākums pirms sākuma
Toties gandrīz stundu garas diskusijas izvērtās par Ogres novada Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu.
Pirms vēl sēdē sāka skatīt lēmumprojektu un tikai mēģināja apstiprināt darba kartību ar ierosinātajām izmaiņām, M. Martinsons rosināja šo jautājumu izslēgt no darba kārtības, lai vispirms noskaidrotu iedzīvotāju padomju viedokli. Domes priekšsēdētājs A. Krauja paskaidroja, ka esošā kārtība neparedz konsultēties ar iedzīvotāju padomēm. M. Martinsons tik un tā uzstāja, ka viedokļa noskaidrošanā nepieciešams iesaistīt sabiedrību. Viņam pievienojās arī Dace Kļaviņa un U. Skudra, kurš norādīja, ka ir slepeni mēģināts noteikt pārvaldes vadītāju, tāpēc vajadzētu uzklausīt iedzīvotājus. «Jūs pat baidāties uzklausīt iedzīvotāju padomes,» viņš sacīja. Jānis Eglīts kā priekšlikuma iesniedzējs norādīja, ka viss notiek likumīgi un nav saņemts iedzīvotāju iesniegums, ka viņi kaut ko vēlētos bilst.
Un tad sākās! Sak, Iedzīvotāju padomes viedoklis nav iedzīvotāju, bet tikai padomes viedoklis. Un, ja Iedzīvotāju padomi vada deputāta sieva, tad tas ir politizēts viedoklis. Piesaukts piemērs – ja Ogres pilsētā ar Iedzīvotāju padomi būtu jāsaskaņo visi darbinieki, kurus pašvaldība ieceļ ar deputātu lēmumiem, tad paliktu bez darbiniekiem. Tika atgādināts, ka Ogres novada Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatam virzītais Indulis Trapiņš esot palīdzējis dažam labam deputātam izaugt arī politiski.
E. Helmanis izpelnījās kolēģa Kārļa Ansona aizrādījumu, ka viņš aizrunājoties pavisam citur, nekā prasa izskatāmais jautājums. Tāpēc E. Helmanim vajagot atteikties no liekvārdības.
Deputāti izvillojās, atgādinot par seniem un neseniem aizvainojumiem. Cilvēki, klausoties no malas, sadzirdēja vēstījumu: ja nebalsosiet par manu ierosinājumu, tad mēs neatbalstīsim jūsu priekšlikumu. E. Helmanis pat kļuva poētisks: «Te notiek diskusijas pati svelme, te dzimst patiesība.»
Būt vai nebūt Indulim Trapiņam
Bija cerība, ka deputāti būs izšāvuši visu pulveri sēdes sākumā un vairs plaši neizrunāsies, skatot lēmumprojektu par I. Trapiņa iecelšanu amatā. Kas tev deva! Jautājumi bija tik un tā, un, izsakoties poētiski, notika «kauja pie Knipskas». Citēsim minētā stāsta autoru Jāni Poruku: «Vismazākais vienreiz mēnesī starp «krieviem» un «turkiem» nakts laikā izcēlās sīva kauja. Par ieročiem derēja dvieļi, kuriem galos bija iesieti mezgli.»
U. Skudra saņēma aizrādījumu par laika vilcināšanu, jo grib zināt, kā pašvaldība atrod, meklē pretendentu. Viņš uzskata, ka vajadzēja šī amata kandidātus izvēlēties un izvērtēt profesionālai personāla atlases kompānijai.
Kad izteikties aicināja I. Trapiņu, viņš nevairījās būt emocionāls. Novada iedzīvotājiem viņš ir zināms, jo bija pēdējais Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs, pirms administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Ikšķiles novads tika pievienots Ogres novadam. I. Trapiņš kaunināja gan D. Kļaviņu, gan M. Martinsonu, ka viņi, savulaik strādājot ar viņu kopā, ir vai nu darījuši visu, lai Ikšķiles novada nebūtu, vai arī nav atturējuši Trapiņu no «prettiesiskām darbībām». «Tas ir humoram. Bet mani cietumā neielika un krimināli nesodīja, un viss ok. Nevajag tukši muldēt, vajag darīt! Tikai darot, var kaut ko sasniegt,» I. Trapiņš sacīja. Viņš vērsās pie M. Martinsona: «Es no tevis nepieņemtu ūdeni, tu esi necienīgs vecis, un velns viņu zina, kam tu kalpo. Čaļi, ņemat un bišķiņ pastrādājat.» To noklausoties, A. Krauja rezumēja, ka viņam šis atgādina, kā sen nesatikušies radinieki strīdas par mantojumu.
D. Kļaviņa aizrādīja, ka kandidāta runā nesadzirdēja stratēģisku redzējumu un idejas, kā attīstīt Ikšķili un Tīnūžu pagastu. Tāpēc viņš neatbilst amata prasībām. S. Ločmele uzteica I. Trapiņa iepriekšējo darbību, bet atzina, ka viņas balsojumu ietekmēs «šīs dienas runa, jo sagaidīju stratēģisko redzējumu, bet bija aizskaroši ieteikumi iedzīvotājiem un deputātiem. Runa bija agresīva, un ar agresīvu kontaktus veidot ir grūti». A. Krauja nekavējās atgādināt: «Ločmeles kundze, jums pašai ir divas reizes nācies teikt: «Helmani, aiztaisi muti», un tas ir dzirdams ierakstā.»
Gints Sīviņš notiekošo raksturoja kā politisku tirgu: «Mēs nerunājam par kandidātu. Mēs veidojam politiskas spēles.» Viņš aicināja, lai iedzīvotāji vērtē I. Trapiņa darbus. G. Sīviņš atgādināja, ka iepriekš komitejas sēdē I. Trapiņam tika izteikti personiski apvainojumi, tāpēc viņa reakcija ir Sīviņam saprotama. Viņam piebalsoja E. Helmanis, atgādinot, ka «mītai čūskai ir tiesības kost – ir tāds ticējums». Komitejas sēdē opozīcijas deputāti atļāvās uzliet politiskus dubļus I. Trapiņam, tāpēc «ar vilkiem jādzīvo kā vilkam, ar jēriem kā jēram». «Trapiņa kungam neko nevajag pierādīt, Trapiņa kungs ir visu pierādījis ar saviem darbiem, un mēs tos redzam,» E. Helmanis pielika punktu.
Diskusijas noslēdzas ar iecelšanu amatā
Ņemtne ap I. Trapiņa kandidatūru ilga stundu, pēc tam deputāti uzsāka balsojumu. Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu par I. Trapiņa iecelšanu Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatā. Paredzēts, ka darba pienākumus jaunajā amatā viņš sāk pildīt 1. jūnijā.
I. Trapiņam ir ilggadēja pieredze darbā pašvaldībās – vairāku sasaukumu laikā viņš vadījis Ikšķiles novada pašvaldību, īstenojot nozīmīgus attīstības projektus infrastruktūras, izglītības, publiskās ārtelpas un dzīves kvalitātes uzlabošanas jomā.
«Indulim Trapiņam ir būtiska priekšrocība – viņš ne tikai labi pārzina pašvaldības darba procesus, bet arī padziļināti izprot tieši Ikšķiles un Tīnūžu teritorijas vajadzības, attīstības iespējas un vietējās kopienas intereses. Viņa profesionālā pieredze apliecina spēju stratēģiski vadīt attīstības procesus un īstenot nozīmīgus infrastruktūras projektus,» norāda Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja.
Jaunajā amatā I. Trapiņš ir atbildīgs par teritorijas attīstības jautājumu koordinēšanu, apvienības pārvaldes darba organizēšanu, sadarbības veidošanu ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī par kvalitatīvu un pieejamu pašvaldības pakalpojumu nodrošināšanu Ikšķilē un Tīnūžos.