EP vēlēšanās varēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī

Vienlaikus par vienu stundu saīsināts vēlēšanu iecirkņu darba laiku, kas vēlēšanu dienā būs no plkst.8 līdz 20.

Savukārt, lai vēlētāji, kuri nevar nobalsot vēlēšanu dienā, to varētu ērti izdarīt citā laikā, izmaiņas paredzētas arī iecirkņu darba laikā iepriekšējās balsošanas dienās. Plānots, ka iecirkņi būs atvērti pirmdienā no plkst.8 līdz 13. Ceturtdienā no plkst.16 līdz 20 un piektdienā no plkst.13 līdz 18.





Tāpat noteikts, ka Centrālai vēlēšanu komisijai savā mājaslapā audioformātā jāpublicē partiju priekšvēlēšanu programmas, kandidātu sarakstus un ziņas par kandidātiem, ka arī informāciju par vēlēšanu iecirkņu pieejamību vēlētājiem ratiņkrēslā.





Savukārt vēlētājam, kurš fizisku trūkumu dēļ pats nespēj balsot vai parakstīties vēlētāju sarakstā, to varēs palīdzēt izdarīt attiecīgās vēlēšanu iecirkņu komisijas loceklis, nosaka pieņemtie grozījumi. Komisijas loceklim pirms tam būs rakstiski jāapliecina, ka viņš neietekmēs un neizpaudīs vēlētāja balsojumu.





Precizēta kārtība, kādā tiek organizēta balsošana vēlētāja atrašanās vietā, tostarp ieslodzījuma vietās, tāpat noteikts, ka balsošanai pa pastu varēs pieteikties, sākot ar 35.dienu pirms vēlēšanu dienas, līdzšinējo 42 dienu vietā. Pieteikties pasta balsošanai varēs Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā "latvija.gov.lv".





Tāpat palielināta drošības naudas iemaksa par katru EP vēlēšanās pieteikto kandidātu sarakstu. Plānots, ka līdzšinējo 1400 eiro vietā tie būs 8000 eiro.





Noteikts arī risinājums gadījumiem, ja vēlēšanu laikā tehnisku iemeslu dēļ nebūs iespējams pārliecināties, ka ziņas par personu ir iekļautas vēlētāju reģistrā. Šādās situācijās vēlēšanu komisija balsošanu nodrošinās ar reģistrācijas aploksni.





Nākamās EP vēlēšanas paredzētas 2024.gada vasarā.