Darbu sāk jaunā valdība
Par Kulberga valdību nobalsoja 66 deputāti, pret balsoja 25 deputāti. Pret Kulberga valdību balsoja deputāti no "Progresīvajiem", "Stabilitātes", un partijas "Latvija pirmajā vietā". Tāpat pret Kulberga valdību nobalsoja "Jaunās vienotības" deputāts Dāvis Mārtiņš Daugavietis.
Līdz ar jaunās valdības apstiprināšanu, ir beigušās demisionējušās premjeres Evikas Siliņas (JV) valdības pilnvaras.
Jaunajā valdībā AS pārziņā valdībā ir Finanšu, Tieslietu un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas. Finanšu ministra amatā apstiprināts Māris Kučinskis, tieslietu ministra amatā - Edvards Smiltēns, bet viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatā - Edgars Tavars.
No JV valdībā amatus saglabājuši ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Meri. Par aizsardzības ministru apstiprināts Raivis Melnis, savukārt satiksmes ministra amatā iecelts līdzšinējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
NA vada Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu, kā arī Klimata un enerģētikas ministrijas. Par izglītības un zinātnes ministri kļuvusi Ilze Indriksone, iekšlietu ministrs būs Jānis Dombrava, kultūras ministrs - Nauris Puntulis, bet klimata un enerģētikas ministra amatā apstiprināts Jānis Vitenbergs.
Savukārt no ZZS valdībā amatus saglabājuši ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatā apstiprināts Uldis Augulis.
Ministru prezidents Andris Kulbergs. Foto: Ieva Ābele/Saeimas Preses dienests
Atvērts sadarbībai un kritikai
Jaunais ministru prezidents pauž gatavību sadarboties un būt atvērts. "Es apsolu, ka labām idejām un risinājumiem manas durvis būs vienmēr atvērtas visiem Saeimas deputātiem. Labi alternatīvi risinājumi vienmēr atrod dzirdīgas ausis." Viņš uzsvēra arī to, ka kritika notur valdība sdarbu nomodā. Debatēs līdzās labiem vārdiem
Saeimas debatēs par Andra Kulberga (AS) vadītās valdības apstiprināšanu jaunās opozīcijas deputāti pārmeta "Jaunās vienotības" (JV) uzņemšanu valdībā, neskaidrus solījumus un atbildības trūkumu līdzšinējās valdības darbā.
Partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) frakcijas vadītāja Linda Liepiņa šodienas noskaņojumu Saeimas zālē, lemjot par valdības apstiprināšanu, salīdznāja ar iesvētībām baznīcā - abos gadījumos visi ticot gaišai nākotnei. Šis optimisms šodien esot lasāms gan Kulberga, gan topošo ministru sejās.
Liepiņa pauda, ka Kulbergam esot divkāršs iemesls būt priecīgam, jo no skarba opozicionāra viņš ir panācis, ka kļūs par Ministru prezidentu. Tomēr starp iesvētībām baznīcā un "politisko teātri" esot būtiska atšķirība, proti, baznīcā aiz muguras stāv mīloši krustvecāki, bet aiz katra nākamā ministra stāvot partijas ar saviem "pelēkajiem kardināliem", sponsoriem un pavisam citām interesēm. Saeimas patiesais krustvecāks esot JV.
Antoņina Ņenaševa (P) savā uzrunā pārmeta, ka jaunajā valdības deklarācijā iztrūkst konkrētas rīcības vairākos punktos, piemēram, vēlmē apkarot karteļus. Tomēr viņa novēlēja izdošanos - "Kulbergam kungam degsme ir, vēlme izdarīt labas lietas ir! Ja Kulberga kungs ieklausīsies pieredzes bagātākos kolēģos, tad viņam varētu izdoties. No darba nebaidāmies, neskatoties uz to, ka Kulberga kungs mums draud, ka būs jāstrādā," tā Ņenaševa.
"Mans tēvs man teica, nav neiespējamu lietu, ja no sirds to vēlies un dari," jaunievēlētais premjers no tribīnes atcerējās sev tik svarīgo mācību un klātesošajiem atgādināja par reiz sava tēva Viktora Kulberga izdoto dzīves un antīko automobiļu piedzīvojumu stāstu “Neiespējamā misija”. "Mans tēvs izdarīja neiespējamas lietas! Tās ir iespējamas, ja mēs visi gribam panākt to kopā," uzsvēra A.Kulbergs. Vislielāko paldies viņš velta savai ģimenei - sievai Annai, trīs bērniem un mammai. "Ja viņi man nepalīdzētu, es šeit nestāvētu un es nevarētu uzņemties šo godu un atbildību kļūt par Ministru prezidentu."