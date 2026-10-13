"Esam gatavi iesaistīties!" Cik ilgi vēl būs klusums par nākamās valdības veidošanu?

Savukārt "Jaunās vienotības" frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics sacīja, ka viņa pārstāvētā partija respektē vēlēšanās uzvarējušā "Apvienotā saraksta" (AS) iniciatīvu vadīt konsultācijas par jaunās valdības izveidi un ir gatava tajās iesaistīties, tiklīdz saņems uzaicinājumu.
Kulbergs uzsvēra, ka sabiedrība no jaunās Saeimas sagaida pārmaiņas, tādēļ sarunām par nākamo koalīciju jānotiek pārdomāti un bez steigas.
Kulbergs pagājušās nedēļas izskaņā aģentūrai LETA sacīja, ka darbs pie jaunās valdības deklarācijas uzmetuma turpinās, un par konkrētiem koalīcijas partneriem vai nākamās valdības formātu pašlaik vēl ir pāragri runāt.
"Vispirms jāvienojas par to, ko valdība darīs, un tikai tad par to, kas to darīs," uzsvēra politiķis.
Kulbergs akcentējis, ka pašlaik tiek gatavota valdības deklarācijas projekta pirmā versija, kas vēlāk tiks nodota potenciālajiem sadarbības partneriem izvērtēšanai un sarunām. Pēc viņa publiski iepriekš paustā, sarunu pamatā būs konkrēti darbi un pārmaiņu programma, nevis amatu sadale vai koalīcijas matemātika.
Tāpat premjers jau uzsvēris, ka vēlētāji 15. Saeimas vēlēšanās devuši spēcīgu mandātu pārmaiņu īstenošanai. Viņaprāt, nākamās valdības prioritātēm jābūt valsts finanšu sakārtošanai, ekonomikas izaugsmei, valsts drošības stiprināšanai un pārmaiņām valsts pārvaldē. Sadarbība tikšot piedāvāta tiem politiskajiem spēkiem, kuri būs gatavi atbalstīt šādu programmu.
Arī AS pārstāvošās Latvijas Zaļās partijas priekšsēdētājs Edgars Tavars iepriekš aģentūrai LETA norādīja, ka potenciālie koalīcijas partneri tiks vērtēti pēc gatavības vienoties par veicamajiem darbiem un atbalstīt nepieciešamās pārmaiņas valstī. Viņš piebildis, ka pašlaik netiek izslēgts neviens iespējamais sadarbības formāts, tostarp mazākuma valdības iespēja.
Jau ziņots, ka Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc konsultācijām ar visiem 15. Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem paziņoja, ka tieši Kulbergam jāuzņemas darbs pie jaunās valdības izveides. Prezidents paudis cerību, ka līdz novembra sākumam koalīcijas veidošanas procesā būs redzams būtisks progress, savukārt jauno valdību būtu vēlams izveidot līdz 18. novembrim.
15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja AS, iegūstot 41 deputāta mandātu, tādējādi kļūstot par lielāko politisko spēku jaunajā parlamenta sasaukumā.