Lai gan sagaidīta baltākā un skaistākā ziema pēdējo gadu laikā, tās radītie apstākļi nereti kļuvuši par pārbaudījumu autovadītājiem – braukšanas apstākļi gan novadā, gan arī ārpus tā bieži vien ir apgrūtinoši. 
Veidojoties sniega vai ledus kārtai, pašvaldības ielas un ceļi tiek apsekoti un kaisīti ar smilts/sāls maisījumu, lai uzlabotu transporta līdzekļu riteņu saķeri ar brauktuves segumu. Tomēr, ja gaisa temperatūra ir zemāka par -10 grādiem, sāls maisījuma efektivitāte samazinās. Attiecīgi Lielvārdes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izvēlēties atbilstošu braukšanas ātrumu, distanci, izvērtēt sava auto riepu tehniskā stāvokļa atbilstību ziemas sezonai, kā arī būt uzmanīgiem un nepārvērtēt savas auto vadīšanas prasmes.

Lielvārdes novadā ir gan pašvaldības, gan arī valsts pārziņā esošie ceļi. Tāpat novadā ir vairākas dzelzceļa nodalījuma joslas, kas ir Latvijas Dzelzceļa pārziņā (pašvaldības ielu un ceļu sarakstu skat. šeit). Ielas, ceļi un atsevišķie posmi, kas nepieder pašvaldībai, tiek uzturēti atbilstoši attiecīgo iestāžu darbības regulējumam. Turpretī pašvaldības ielas tiek uzturētas, saskaņā ar Lielvārdes novada domes 2018.gada 28.novembra noteikumu Nr.22 "Lielvārdes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas kārtība". Tāpat pašvaldības autoceļi tiek uzturēti atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" prasībām. Atbilstoši šiem noteikumiem, prioritāra ir A kategorijas ceļu un ielu uzturēšana, attiecīgi pēc tiem tiek apsekoti B un C kategorijas ielas un ceļi.

Pašvaldības A kategorijas ceļu stāvoklis tiek novērtēts katru dienu arī tad, ja nesnieg, un, konstatējot ceļa seguma apledojumu, tiek nodrošināta ceļu kaisīšana. Tomēr apledojums var veidoties arī neprognozējami – tas atkarīgs no gaisa temperatūras, mitruma un citu laika apstākļu ietekmes. Lai samazinātu ceļu slīdamību gadījumos, kad smilts/sāls maisījuma kaisīšana nelīdz vai laika apstākļu ietekmē tas tiek noskalots, pašvaldība organizē arī ceļu rievošanu.

Tomēr vēlamies vērst uzmanību, ka, arī ieguldot visus iepriekš minētos pašvaldības rīcībā esošos resursus, ne vienmēr ir iespējams garantēt vasaras sezonai pielīdzināmus un pilnīgi drošus braukšanas apstākļus visa gada garumā uz visiem novada ceļiem. Brauktuves joprojām var būt slidenas, tāpēc aicinām neriskēt – brauksim uzmanīgi un atbildīgi, tādējādi rūpējoties gan par savu, gan citu ceļu satiksmes dalībnieku drošību!

Informāciju sagatavoja: Maruta Petunova, Lielvārdes novada pašvaldības Komunikācijas un tūrisma nodaļas vadītāja

