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Līga
Otrdiena, 23.06.2026 13:00
Līga
Otrdiena, 23. jūnijs, 2026 08:14

"Esmu Līgonis!" Publicēti dati par reģistrētajiem vārdiem. Uzzini arī, cik Līgas šodien jāapsveic

"Esmu Līgonis!" Publicēti dati par reģistrētajiem vārdiem. Uzzini arī, cik Līgas šodien jāapsveic
Attēls: momenti.lv (Marta Logina)
Otrdiena, 23. jūnijs, 2026 08:14

"Esmu Līgonis!" Publicēti dati par reģistrētajiem vārdiem. Uzzini arī, cik Līgas šodien jāapsveic

No šogad Latvijā dzimušajām meitenēm sešām ir iedots vārds Līga, bet 40 puišiem - vārds Jānis. Līgu skaits Latvijā ir salīdzinoši stabils, bet vārdu Jānis vecāki saviem bērniem sākuši likt būtiski mazāk. Tostarp, Latvijā šā gada sākumā bija reģistrēti 25 iedzīvotāji ar vārdu Līgonis, liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtā informācija. Tai skaitā divos gadījumos vārds Līgonis bija kā otrais.

Tāpat šā gada sākumā valstī bija reģistrēts viens iedzīvotājs ar vārdu Līgo, viens Līgons un divi Līgotņi.

Kopumā šodien, 23. jūnijā, vārda dienu svin 9525 Līgas, kas ir par 54 Līgām mazāk nekā 2025. gadā. Savukārt dienu vēlāk vārda dienu svinēs 43 171 Jānis, kas ir par 922 šī vārda īpašniekiem mazāk nekā pērn, liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati.

Interesanti, ka 2025. gadā Latvijā bija 44 093 Jāņi un 9579 Līgas, 2024. gadā bija 44 994 Jāņi un 10 314 Līgas, 2022. gadā vārda dienu atzīmēja 47 185 Jāņi un 9820 Līgas, bet 2021. gadā - 48 311 Jānis un 9871 Līga.

Savukārt 2018. gadā Latvijā bija reģistrēti 51 549 Jāņi un 10 012 Līgas, 2013. gadā - 57 235 Jāņi un 10 501 Līga, 2009. gadā - 61 758 Jāņi un 10 806 Līgas, bet 2004. gadā iedzīvotāju reģistrā bija reģistrēti 67 244 Jāņi un 10 672 Līgas.

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