Pirmās atbalstu saņems ģimenes. VSAA no 21. februāra sāks izmaksāt 100 eiro atbalstu par janvāri un februāri bērna kopšanas pabalsta un ģimenes valsts pabalsta saņēmējiem. Izmaksa turpināsies līdz 28. februārim, sākot ar jaunākajiem bērniem. Atbalsts ienāks saņēmēja kontā par katru bērnu atsevišķi. Piemēram, 100 eiro par divus gadus vecu bērnu vecāks saņems ātrāk, vēlāk citā dienā kontā ienāks 100 eiro par 12 gadus vecu bērnu. Pēc tam VSAA izmaksās 50 eiro martā un aprīlī kopā ar ikmēneša bērna kopšanas pabalstu vai ģimenes valsts pabalstu.
Maternitātes pabalsta saņēmējai, ja bērns piedzimis līdz 29. janvārim, kad stājās spēkā likums, 150 eiro par janvāri, februāri un martu VSAA izmaksās līdz 31. martam. Atbalstu par aprīli izmaksās līdz 30. aprīlim. Ja maternitātes pabalstu piešķirs vēlāk un bērns būs piedzimis līdz 30. aprīlim, tad atbalstu izmaksās 45 dienu laikā pēc maternitātes pabalsta piešķiršanas.
Studentiem atbalstu izmaksās 45 dienu laikā pēc tam, kad VSAA saņemts iesniegums atbalsta piešķiršanai. Pirmās izmaksas sāksies martā – 150 eiro par janvāri, februāri un martu.
Pensionāriem atbalsta 20 eiro mēnesī izmaksa sāksies 24. februārī. Tomēr VSAA vērš uzmanību, ka ne visiem atbalsts būs februārī. Tie pensionāri, kuri pensiju saņem bankas vai PNS kontā, pirmos 40 eiro par janvāri un februāri saņems pakāpeniski, sākot no 24. februāra līdz 1. martam – tātad visiem nebūs vienā dienā. Pēc tam sekos 20 eiro izmaksa martā un aprīlī kopā ar ikmēneša pensiju.
Savukārt, ja pensionāram Latvijas pasts pensiju piegādā dzīvesvietā, pastnieks martā kopā ar ikmēneša pensiju piegādās 60 eiro par janvāri, februāri un martu. Pēc tam vēl būs 20 eiro aprīlī kopā ar aprīļa pensijas izmaksu.
Informāciju sagatavoja Iveta Daine, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras preses sekretāre