Februāra pēdējā nedēļā palaikam iespējams atkusnis

Februāra pēdējā nedēļā palaikam iespējams atkusnis
Svētdien, 22. februārī, gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies nedaudz virs nulles, atkusnis palaikam iespējams arī nākamnedēļ, prognozē sinoptiķi.

Tuvākajās diennaktīs mākoņi daļēji klās debesis un palaikam nedaudz snigs, gaidāms neliels līdz mērens sals, piektdien vietām Kurzemē termometra stabiņš pakāpsies grādu virs nulles.

Sestdien daudzviet gaidāms sniegputenis, svētdien - arī neliels lietus. Maksimālā gaisa temperatūra nedēļas beigās būs 0..+3 grādi.

Nākamnedēļ, ja saglabāsies ciklonu aktivitāte, laiks būs salīdzinoši silts, palaikam gaidāms sniegs un lietus. Pastāv arī iespēja, ka atgriezīsies anticiklona ietekme, kas nozīmētu sausāku un vēsāku laiku.

Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem tuvākajās nedēļās gan gaisa temperatūra, gan nokrišņu daudzums būs tuvu normai.

