Ogres novada pašvaldība pateicas ikvienam, kas iesaistījās Egļu ceļa projektā: Ogres novada Kultūras centram, PII "Strautiņš", SIA "Ogres namsaimnieks", Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūrai, PII "Dzīpariņš", Jaunogres vidusskolai, PII "Zelta sietiņš", biedrībai "Rēgi MC", SIA "Ķilupe", SIA "Lidl Latvija", kafejnīcai "O’street", Ogres Mūzikas un mākslas skolai, SIA "RERE Būve", Ogres rajona slimnīcai, Ogres sākumskolai, SIA "Binders" un Ogres Valsts ģimnāzijai.
Trešdiena, 27. janvāris, 2021 19:08
Februāra sākumā tiks demontēts Egļu ceļš
Jau otro gadu pēc kārtas, gaidot Ziemassvētkus, Ogres iestādes un uzņēmumi piedalījās pilsētas rotāšanā, izdekorējot kādu sevis izvēlētu eglīti.
Dažādās vietās pilsētas teritorijā tika izdekorētas 20 eglītes, veidojot 14 km garu pastaigu maršrutu, - Egļu ceļu. Visu decembri un janvāri pilsētā mirdzēja izrotātās eglītes, radot svētku sajūtu un prieku.
Svētki ir aizvadīti, un 1. februārī tiks uzsākta egļu ceļa demontāža, savukārt pārējās dekorācijas pilsētā – Katrīnas I kariete, eņģeļi pie baznīcām, Kristus dzimšanas ainiņa, izgaismotā gājēju iela, tiks demontētas pēc Valentīna dienas.