-ikdienas pašsajūtas un darbspēju uzlabošana;
-ķermeņa muskulatūras spēcināšana, veicinot stājas uzlabošanos;
-sirds un asinsrites, nervu, elpošanas un gremošanas sistēmu darbības uzlabošana;
-ķermeņa apzināšanās un stresa kontroles veicināšana.
Nodarbības laikā fizioterapeits sekos līdzi dalībnieku vingrojumu pareizai izpildei, novērtējot dalībnieku fizisko sagatavotību un mobilitāti.
Februārī Oveseliba organizē bezmaksas vingrošanas nodarbības darbspējīgajiem.
-No 15.februāra otrdienās Lielvārdes Sporta centrā plkst.19.00
-No 16.februāra trešdienās Lēdmanes pamatskolas zālē plkst.19.00
-No 19.februārī sestdienās Lielvārdes Sporta centrā plkst.10.00
Nodarbībā var piedalīties dalībnieki, kuri var uzrādīt derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
Nodarbība notiek ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, dalībnieku skaits nodarbībās ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja reģistrēšanās ir obligāta, rakstot uz
Sīkāka informācija tiks nosūtīta pēc pieteikuma saņemšanas.
Oveselība nodarbības organizē īstenojot ESF projektu "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031)