Ceturtdiena, 09.10.2025 22:06
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:06
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 9. februāris, 2022 16:39

Februārī Oveselība organizē bezmaksas vingrošanas nodarbības darbspējīgajiem

ogresnovads.lv
Februārī Oveselība organizē bezmaksas vingrošanas nodarbības darbspējīgajiem
Trešdiena, 9. februāris, 2022 16:39

Februārī Oveselība organizē bezmaksas vingrošanas nodarbības darbspējīgajiem

ogresnovads.lv

“Vingrošanas nodarbības darbspējīgajiem” fizioterapeita vadībā tiek veidotas kā grupas veselības vingrošana – droša un efektīva kustību terapija, kuras galvenie mērķi ir:

-ikdienas pašsajūtas un darbspēju uzlabošana;

-ķermeņa muskulatūras spēcināšana, veicinot stājas uzlabošanos;

-sirds un asinsrites, nervu, elpošanas un gremošanas sistēmu darbības uzlabošana;

-ķermeņa apzināšanās un stresa kontroles veicināšana.

Nodarbības laikā fizioterapeits sekos līdzi dalībnieku vingrojumu pareizai izpildei, novērtējot dalībnieku fizisko sagatavotību un mobilitāti.

Februārī Oveseliba organizē bezmaksas vingrošanas nodarbības darbspējīgajiem.

-No 15.februāra otrdienās Lielvārdes Sporta centrā plkst.19.00

-No 16.februāra trešdienās Lēdmanes pamatskolas zālē plkst.19.00

-No 19.februārī sestdienās Lielvārdes Sporta centrā plkst.10.00

Nodarbībā var piedalīties dalībnieki, kuri var uzrādīt derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Nodarbība notiek ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, dalībnieku skaits nodarbībās ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja reģistrēšanās ir obligāta, rakstot uz  

Sīkāka informācija tiks nosūtīta pēc pieteikuma saņemšanas.

Oveselība nodarbības organizē īstenojot ESF projektu "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031)

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?