-Sekmēt senioru fiziskās, psihosociālās un psihoemocionālās veselības saglabāšanu.
-Veicināt vēlmi integrēt kustības un fiziskās aktivitātes ikdienā, atbilstoši un fiziskajai sagatavotībai.
-Veicināt izpratni par fizisko aktivitāšu nozīmi un ietekmi uz veselības saglabāšanu.
-Uzturēt un uzlabot fiziskās spējas atbilstoši veselības stāvoklim.
-Nodarbības laikā fizioterapeits sekos līdzi dalībnieku vingrojumu pareizai izpildei, novērtējot dalībnieku fizisko sagatavotību un mobilitāti.
Februārī Oveselība organizē bezmaksas vingrošanas nodarbības senioriem.
No 16.februāra trešdienās Lielvārdes Sporta centrā plkst.10.00
No 16.februāra trešdienās Jumpravas kultūras namā plkst.12.00
Nodarbībā var piedalīties dalībnieki, kuri var uzrādīt derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
Nodarbība notiek ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, dalībnieku skaits nodarbībās ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja reģistrēšanās ir obligāta, rakstot uz
Sīkāka informācija tiks nosūtīta pēc pieteikuma saņemšanas.
Oveselība nodarbības organizē īstenojot ESF projektu "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031)