Nodarbībai nepieciešams - ērts sporta apģērbs, sporta apavi, ūdens un vēlme piedalīties.
No 6.februāra svētdienās Lielvārdes Sporta centrā plkst.12.00
No 11.februāra piektdienās Zoom platformā plkst.19.00
Sīkāka informācija tiks nosūtīta pēc pieteikuma saņemšanas. Pieteikšanās rakstot uz e-pastu Pieteikumā norādiet, kurš no vingrošanas cikliem Jūs interesē.
Oveselība nodarbības organizē īstenojot ESF projektu "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031)