Otrdiena, 1. februāris, 2022 16:48

Februārī Oveselība organizē bezmaksas "Zumbas" nodarbības

Februārī Oveselība organizē bezmaksas "Zumbas" nodarbības
Zumba ir Latīņamerikas iedvesmota deju fitnesa nodarbība, kas apvieno Salsas, Merengue, Cumbija un Reggaeton mūzikas ritmus, veidojot dinamisku, aizraujošu un efektīvu programmu. Dejot patiešām ir neticami viegli - nodarbībā jutīsies kā ballītē un lieliski pavadīsi laiku. Zumba ir kardio treniņš, kuru var pielāgot savai fiziskajai sagatavotībai, tonizējot muskuļus un trenējot sirdi.

Nodarbībai nepieciešams - ērts sporta apģērbs, sporta apavi, ūdens un vēlme piedalīties.

No 6.februāra svētdienās Lielvārdes Sporta centrā plkst.12.00

No 11.februāra piektdienās Zoom platformā plkst.19.00

Sīkāka informācija tiks nosūtīta pēc pieteikuma saņemšanas. Pieteikšanās rakstot uz e-pastu  Pieteikumā norādiet, kurš no vingrošanas cikliem Jūs interesē.

Oveselība nodarbības organizē īstenojot ESF projektu "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031)

