Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vita Leimane atklāj, ka visbiežāk Ogres Dzimtsarakstu nodaļā laulības slēdz Ogres novada iedzīvotāji, tomēr netrūkst arī no tuvākiem un tālākiem Latvijas novadiem, piemēram, Ropažiem, Rīgas, Jūrmalas, Baldones, Bauskas un citiem. Nereti viens no laulātajiem ir citas valsts pilsonis. Šogad saņemti iesniegumi, kurā viens no laulātajiem ir Ukrainas, Dienvidāfrikas, Krievijas, Ziemeļmaķedonijas, Lietuvas un Uzbekistānas pilsonis.
“Apskatot statistikas datus, varam redzēt, ka pagājušajā gadā, kad vēl nebija notikusi Administratīvi teritoriālā reforma, Ogres Dzimtsarakstu nodaļā līdz 11.februārim bijām saņēmuši 18 iesniegumus par laulību reģistrēšanu, šogad līdz 11.februārim – jau 71,” atklāj V.Leimane. Tas saistīts arī ar to, ka interese par laulību slēgšanu jaunajā ēkā ir stipri pieaugusi.
To arī apliecina Ropažu iedzīvotāji Inga un Gatis, kuri izvēlējušies savu ģimeni dibināt Ogres Dzimtsarakstu nodaļā 11.februārī. Abi atklāj, ka bieži brauc uz Ogri, vērojuši, kā jaunā bibliotēkas ēka tiek celta, bet tolaik vēl nav zinājuši, ka šajā ēkā būs Dzimtsarakstu nodaļa. Turklāt tieši Ogrē jaunieši tikušies savos pirmajos randiņos… Kad sākuši plānot laulības, abi bijuši pārliecināti – vēlas to darīt jaunajā, skaistajā ēkā Ogrē. Jaunais pāris ikvienam pārim vēl stipru mīlestību, un dodas atzīmēt svētku dienu, par ko parūpējušies abu vedēji.
Savukārt ikšķilietis Gustavs Vilis un meitene Edže no Ziemeļmaķedonijas iepazinušies internetā, spēlējot dažādas spēles. Pirms nepilna gada satikuši viens otru Ziemeļmaķedonijā, un nu 11. februārī Ogres Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēja savu laulību, par lieciniekiem izvēloties abu tuvākos draugus. Edže atklāj, ka nebija grūti pieņemt lēmumu pārcelties uz dzīvi Latvijā, te viņai patīk, vēl tikai valoda esot jāapgūst, un tā neesot viegla. Abi jaunieši nolēmuši laulību slēgt 11.februārī, jo tas bijis tuvākais datums, un Ogrē, jo šī Dzimtsarakstu nodaļa ir tuvākā Ikšķilei. Savu skaisto svētku dienu jaunieši nolēmuši pavadīt kopā ar draugiem un darīt to, ko vislabāk patīk darīt kopā – spēlēt spēles.
Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa kopš pagājušā gada augusta atrodas jaunās telpās Ogrē, Brīvības ielā 35, Ogres Centrālās bibliotēkas ēkā. Pēc četru pašvaldību Dzimtsarakstu nodaļu apvienošanas šobrīd dzimtsarakstu pakalpojumi Ogres novadā ir pieejami Ogrē un Lielvārdē, Raiņa ielā 11a. Ņemot vērā pandēmijas apstākļus un ar tiem saistītos ierobežojumus, nodaļas vadītāja lūdz iedzīvotājus pirms Dzimtsarakstu nodaļas apmeklēšanas pieteikt vizīti pa tālruni 65023466 Ogrē vai 65054700 Lielvārdē, kā arī rakstīt elektroniski, e-pasts vai .