Finansējums sakrālā mantojuma saglabāšanai

Finansējums sakrālā mantojuma saglabāšanai
Finansējums sakrālā mantojuma saglabāšanai

Kristīgās draudzes varēs saņemt finansējumu sakrālā mantojuma saglabāšanai.Ogres novada pašvaldības domes Finanšu komisijas sēdē deputāti akceptēja Infrastruktūras veicināšanas nodaļas iesniegto lēmumprojektu par konkursa "Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā" organizēšanu un šī konkursa nolikuma apstiprināšanu.

Konkursu "Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā" pašvaldība rīko ar mērķi saglabāt un attīstīt valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļus – baznīcas, kā arī sakrālo mantojumu, kas atrodas Ogres novada administratīvajā teritorijā.
Ogres novada pašvaldība šādu konkursu organizēja jau vairākus gadus, pašvaldības budžetā attiecīgi piešķirot finansējumu. Arī šī gada budžetā konkursa organizēšanai ieplānots finansējums 15 000 eiro apmērā. Viena projekta īstenošanai var tikt piešķirti 3 000 eiro.
Galīgais lēmums par konkursa organizēšanu tika pieņemts domes sēdē 18. martā.
Pēc lēmuma pieņemšanas projektu pieteikumus draudzes varēs iesniegt līdz šī gada  20. aprīlim.
