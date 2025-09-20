Sestdiena, 20.09.2025 21:50
Ginters, Guntra, Marianna
Sestdiena, 20.09.2025 21:50
Ginters, Guntra, Marianna
Piektdiena, 19. septembris, 2025 11:28

Foto: Ar modes skati aktualizē tekstila šķirošanu

Foto: Ar modes skati aktualizē tekstila šķirošanu
Foto: Ieva Makare
Piektdiena, 19. septembris, 2025 11:28

Foto: Ar modes skati aktualizē tekstila šķirošanu

Šonedēļ, 17. septembrī SIA “Eco Baltia vide” Resursu pārvaldības centrā Salaspils novadā notika īpaša modes skate “Dzīve pēc skapja”, kurā interesentiem tika demonstrēti 25 Latvijas Mākslas akadēmijas studentu un Latvijas tekstilmākslinieku radīti tērpi, kas radīti no jau lietota tekstila. Ikdienā arvien vairāk uzmanības tiek pievērsts videi draudzīgiem risinājumiem arī tekstila jomā. Tomēr pētījumi liecina, ka 18% iedzīvotāju joprojām tekstilizstrādājumus izmet sadzīves atkritumos, nevis nodod pārstrādei vai atkārtotai izmantošanai. Tas nozīmē, ka sabiedrībai joprojām nepieciešams skaidrot un parādīt, kā šie materiāli var iegūt otru dzīvi.

Modes skates un līdzīgi pasākumi kalpo kā radošs veids, kā pievērst uzmanību tekstila pārstrādes nozīmei. Īpaši nozīmīgi ir tas, ka jaunā dizaineru paaudze arvien aktīvāk savos darbos izmanto jau lietotus tekstilizstrādājumus. Ar praktiskiem un reizē drosmīgiem risinājumiem viņi parāda, ka tekstila atkritumi nav tikai nolietotas preces, bet vērtīgs resurss jaunu lietu radīšanai.

Modes skatē “Dzīve pēc skapja” kopumā eksponēti 25 tērpi, kurus veidojuši septiņi Latvijas dizaineri un tekstilmākslinieki – Uģis Zauerhagens, Evika Muizniece, Inguna Sīmansone, Karīna Plotņikova, Kristīne Kligina, Santa Pētersone un Aija Bley. Tērpu tapšanā izmantoti lietoti apģērbi, mājas tekstils un apavi, kā arī dažādi pārstrādāti materiāli, kas piešķir katram darinājumam unikālu stāstu. Kolekcijas atklāj pārsteidzošu daudzveidību – no pirts rituālu apmetņiem un totēmiskiem siluetiem līdz dramatiskām formām, rotaļīgām faktūrām un konceptuālām dekonstrukcijām. Katrs darbs ir piemērs tam, kā šķietami nevajadzīgs tekstils iegūst otru dzīvi, kļūstot par gan praktisku, gan estētisku vērtību, stāsta “Eco Baltia vide” pārstāvji.

“Priecē, ka tekstila šķirošanu Latvijā jau praktizē vairāk nekā puse iedzīvotāju – 53%. Tomēr liela nozīme ir tam, lai sistēma būtu vienkārša un caurspīdīga, jo tikai tad cilvēku ieguldījums pārtop reālā ieguvumā – gan tīrākā vidē, gan resursos, kas var atgriezties atpakaļ apritē,” stāsta “Latvijas Zaļā punkta” direktors Kaspars Zakulis.

Foto: Ar modes skati aktualizē tekstila šķirošanu
Foto: Ar modes skati aktualizē tekstila šķirošanu
Foto: Ar modes skati aktualizē tekstila šķirošanu
Foto: Ar modes skati aktualizē tekstila šķirošanu
Foto: Ar modes skati aktualizē tekstila šķirošanu
Foto: Ar modes skati aktualizē tekstila šķirošanu
Foto: Ar modes skati aktualizē tekstila šķirošanu
Foto: Ar modes skati aktualizē tekstila šķirošanu
Foto: Ar modes skati aktualizē tekstila šķirošanu
Foto: Ar modes skati aktualizē tekstila šķirošanu
Foto: Ar modes skati aktualizē tekstila šķirošanu
Foto: Ar modes skati aktualizē tekstila šķirošanu
Foto: Ar modes skati aktualizē tekstila šķirošanu
Foto: Ar modes skati aktualizē tekstila šķirošanu
Foto: Ar modes skati aktualizē tekstila šķirošanu
Foto: Ar modes skati aktualizē tekstila šķirošanu
Foto: Ar modes skati aktualizē tekstila šķirošanu
Foto: Ar modes skati aktualizē tekstila šķirošanu
Foto: Ar modes skati aktualizē tekstila šķirošanu
Foto: Ar modes skati aktualizē tekstila šķirošanu
Foto: Ar modes skati aktualizē tekstila šķirošanu
Foto: Ar modes skati aktualizē tekstila šķirošanu
Foto: Ar modes skati aktualizē tekstila šķirošanu
Foto: Ar modes skati aktualizē tekstila šķirošanu
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?