Foruma idejas autors Egils Helmanis atzina, ka ideja organizēt šādu pasākumu radusies pēc personīgi piedzīvotā Ukrainā: “Kad redzi karu tuvumā, saproti – tas nav kaut kas tāls. Tas ir par mums. Un, ja mēs neesam gatavi, tad mēs riskējam ar visu, kas mums ir.” Helmanis norādīja, ka foruma ideja radusies no pārliecības – Latvijai jāmācās no Ukrainas pieredzes un jābūt gatavai jau šodien, nevis krīzes brīdī.
Pasākuma pirmajā daļā tika analizēts dronu pielietojums civilajās nozarēs. Ar praktisko pieredzi dalījās tādi uzņēmumi kā AS “Sadales tīkls”, AS “Latvijas valsts meži”, LMT, ZS “Kalna Smēdes 1” un SIA “Perkons Energy”. Droni tiek izmantoti elektrolīniju apsekošanā, mežaudžu uzraudzībā, lauksaimniecībā un citās jomās, kur tie ļauj efektīvāk iegūt datus un samazināt cilvēku risku.
Foruma otrā daļa bija veltīta aizsardzībai, īpaši izceļot “dual-use” tehnoloģijas, kas piemērots lietošanai gan civilajā, gan militārajā jomā. Piedalījās militārie eksperti, dronu ražotāji un organizācijas, kas sniedz atbalstu Ukrainai. Pieredzē par dronu operatoru apmācību reālos kara apstākļos dalījās Ukrainas Ternopiļas militārās koledžas pārstāvji.
Īpaši nozīmīga bija militārā pieredze. Zemessardzes kapteinis Māris Bruža uzsvēra, ka droni kaujas laukā kļuvuši par ikdienas instrumentu – tie tiek izmantoti izlūkošanā, uguns koriģēšanā un uzbrukumos. Vienlaikus viņš norādīja uz izaicinājumiem – elektronisko karadarbību, sakaru traucējumiem un nepieciešamību pēc apmācītiem operatoriem.
Foruma noslēgumā notika diskusija, kurā pievienojās arī Saeimas deputāte un Ārlietu komisijas vadītāja Ināra Mūrniece. Dalībnieki secināja, ka Latvijā ir daudz spēcīgu iniciatīvu, taču trūkst vienotas sistēmas. Lai nozare attīstītos, nepieciešama ciešāka sadarbība starp valsti, uzņēmējiem, izglītības iestādēm un aizsardzības sektoru. Diskusijā tika uzsvērts, ka tehnoloģiju attīstība notiek ļoti strauji – Ukrainas pieredze rāda, ka risinājumi noveco dažu mēnešu laikā. Tāpēc būtiska ir spēja ātri pielāgoties, attīstīt apmācību sistēmas un nodrošināt praktisku tehnoloģiju izmantošanu, nevis tikai teorētisku plānošanu.
Forums noslēdzās ar Ogres pašvaldības pateicības vārdiem Ukrainas pārstāvjiem un Ukrainas pārstāvju pateicību Latvijai par sniegto atbalstu. Ukraiņi uzsvēra, ka droni būtiski maina kara gaitu, taču izšķiroša nozīme joprojām ir cilvēkiem, sagatavotībai un sistēmiskai pieejai. Foruma dalībnieki atzina, ka Latvijai ir potenciāls kļūt par spēcīgu spēlētāju dronu jomā, taču izšķiroša būs spēja sadarboties, pieņemt lēmumus un rīkoties pietiekami ātri.