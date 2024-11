FOTO: Durvis vērusi zemzemes ekspedīcija “Kolaboracionisms un kolaboracionisti” ogrenet.lv

Ogrē, Indrānu ielā, savulaik atradās viena no okupētajā “padomju Latvijā” lielākajām pazemes patvertnēm, kas bija domāta visai dzelzceļa vadībai kodolkara gadījumā.

Nu šī patvertne vērusi savas smagās dzelzs durvis zemzemes ekspedīcijai “Kolaboracionisms un kolaboracionisti”, kura tapusi Ogres novada pašvaldības sadarbībā ar Lato Lapsu. Turklāt šī tiešām ir ekspedīcija, nevis kāda parasta izstāde – te visu drīkst, var un pat vajag pataustīt, apčamdīt un izšķirstīt. Pataustāmā, apčamdāmā un izšķirstāmā pietiks – gan veselas trīs VDK “stukaču” kartotēkas, lai nevienam apmeklētājam nebūtu jāstāv rindā, gan neskaitāmas mapes ar reizēm pat līdz sāpēm labi zināmu okupācijas varas kolaboracionistu nomenklatūras lietām un no sabiedrības slēptiem dokumentiem, gan pavisam īsts “stūra mājas” telefons, no kura piezvanīt radiem, draugiem un paziņām.