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Augusts
Svētdiena, 2. augusts, 2026 21:06

FOTO: Gaumīga pietura ceļa malā – Suntažos lauku labumus var iegādāties pašapkalpošanās stendā

FOTO: Gaumīga pietura ceļa malā – Suntažos lauku labumus var iegādāties pašapkalpošanās stendā
Foto: OgreNet
Svētdiena, 2. augusts, 2026 21:06

FOTO: Gaumīga pietura ceļa malā – Suntažos lauku labumus var iegādāties pašapkalpošanās stendā

Vietējo iedzīvotāju un garāmbraucēju ērtībai Suntažos tagad ir lieliska iespēja iegādāties svaigus vietējo zemnieku produktus koka pašapkalpošanās stendā, kas atrodas ceļa malā un darbojas uz pircēju godprātības un uzticības principa.

Kā novēroja OgreNet, stenda saimnieki parūpējušies par daudzveidīgu sezonas aktuālo produktu klāstu. Pircējiem par 1,50 eiro gabalā tiek piedāvāta svaiga saldā kukurūza. Tāpat plauktos atrodami arī citi dārzeņi, tostarp caurspīdīgos maisiņos fasētas cūku pupas un sviesta pupiņas.

Pircēji var paši izvēlēties sev tīkamos produktus un atstāt naudu, taču, ja ir vēlme iegādāties medu vai veikt citus pasūtījumus, stenda saimnieki ir atstājuši norādi ar aicinājumu zvanīt uz tālruņa numuru 27453753. Līdzās tālruņa numuram uz melnās tāfeles izlasāms arī sirsnīgs "Paldies =)" pircējiem.

FOTO: Gaumīga pietura ceļa malā – Suntažos lauku labumus var iegādāties pašapkalpošanās stendā Foto: OgreNet
FOTO: Gaumīga pietura ceļa malā – Suntažos lauku labumus var iegādāties pašapkalpošanās stendā Foto: OgreNet
FOTO: Gaumīga pietura ceļa malā – Suntažos lauku labumus var iegādāties pašapkalpošanās stendā Foto: OgreNet
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