Kā novēroja OgreNet, stenda saimnieki parūpējušies par daudzveidīgu sezonas aktuālo produktu klāstu. Pircējiem par 1,50 eiro gabalā tiek piedāvāta svaiga saldā kukurūza. Tāpat plauktos atrodami arī citi dārzeņi, tostarp caurspīdīgos maisiņos fasētas cūku pupas un sviesta pupiņas.
Pircēji var paši izvēlēties sev tīkamos produktus un atstāt naudu, taču, ja ir vēlme iegādāties medu vai veikt citus pasūtījumus, stenda saimnieki ir atstājuši norādi ar aicinājumu zvanīt uz tālruņa numuru 27453753. Līdzās tālruņa numuram uz melnās tāfeles izlasāms arī sirsnīgs "Paldies =)" pircējiem.