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Piektdiena, 12. jūnijs, 2026 16:49

FOTO: Investējot gandrīz 2 miljonus eiro, atvērts jauns "K Senukai" veikals Ogrē

OgreNet
FOTO: Investējot gandrīz 2 miljonus eiro, atvērts jauns "K Senukai" veikals Ogrē
Publicitātes foto
Piektdiena, 12. jūnijs, 2026 16:49

FOTO: Investējot gandrīz 2 miljonus eiro, atvērts jauns "K Senukai" veikals Ogrē

OgreNet

Būvniecības, remonta un mājsaimniecības preču tīkls “Kesko Senukai” 12. jūnijā atvēris jaunu “K Senukai” veikalu Ogrē, Druvas ielā 5, kura izveidē investēti gandrīz 2 miljoni eiro. Jaunā veikala sortimentā ir sadzīves tehnikas, mājsaimniecības, tekstila, apdares, būvniecības un citu kategoriju preces, informē uzņēmumā.

Veikalā Ogrē klientiem ir pieejami arī dažādi pakalpojumi, tostarp instrumentu noma. Papildus klātienē pieejamajam sortimentam klienti veikalā var saņemt arī preces, kas iegādātas “K Senukai” interneta veikalā.

Jaunajā veikalā, kas nodrošina vairāk nekā 40 darbavietu, iekārtotas mūsdienīgas telpas un infrastruktūra. Būtiska investīciju daļa ieguldīta veikala telpu remontā, iekārtās un apkārtnes labiekārtošanā. Rūpējoties par energoefektivitāti, veikala telpās un stāvvietā uzstādīts LED apgaismojums, kas palīdzēs samazināt elektroenerģijas patēriņu.

“Šis solis ir daļa no “K Senukai” tīkla mērķtiecīgas attīstības stratēģijas, stiprinot mūsu līderpozīcijas mājsaimniecības un būvniecības preču tirgū un klātbūtni Latvijas reģionos. [..] Mēs vēlamies būt ne tikai veiksmīgs uzņēmums, bet arī labs kaimiņš un uzticams partneris saviem klientiem un vietējai kopienai,” uzsver “K Senukai” izpilddirektore Viktorija Voičenko.

FOTO: Investējot gandrīz 2 miljonus eiro, atvērts jauns &quot;K Senukai&quot; veikals Ogrē
FOTO: Investējot gandrīz 2 miljonus eiro, atvērts jauns &quot;K Senukai&quot; veikals Ogrē
FOTO: Investējot gandrīz 2 miljonus eiro, atvērts jauns &quot;K Senukai&quot; veikals Ogrē
FOTO: Investējot gandrīz 2 miljonus eiro, atvērts jauns &quot;K Senukai&quot; veikals Ogrē
FOTO: Investējot gandrīz 2 miljonus eiro, atvērts jauns &quot;K Senukai&quot; veikals Ogrē
FOTO: Investējot gandrīz 2 miljonus eiro, atvērts jauns &quot;K Senukai&quot; veikals Ogrē
FOTO: Investējot gandrīz 2 miljonus eiro, atvērts jauns &quot;K Senukai&quot; veikals Ogrē
FOTO: Investējot gandrīz 2 miljonus eiro, atvērts jauns &quot;K Senukai&quot; veikals Ogrē
FOTO: Investējot gandrīz 2 miljonus eiro, atvērts jauns &quot;K Senukai&quot; veikals Ogrē
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