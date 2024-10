FOTO. Jaunas rudens dvesmas Špakovska parkā – skatu tornī tapis unikāls gleznojums Megija Kokoreviča

Meteoroloģiskais rudens mainījis ne vien gaisa temperatūru, bet arī ieviesis jaunas dvesmas gleznainajā Špakovska parkā. Tiekamies ar Benitu Špakovsku, kura kopā ar vīru Jāni Špakovsku, kurš nu jau 10 gadus ir aizsaulē, radījusi, iekopusi un pati savām rokām lolojusi parku, ko cauru gadu apmeklē cilvēki no visas Latvijas. Viņa stāsta par stalto ozolu, kas lepni tiecas debesīs, rāda garo apsi, kuras lapas no vienas puses ir sudrabotas, no otras – matēti zaļas. Neko vairāk jau vairs nevarot iestādīt, jo neesot vietas, taču darbs pie parka labiekārtošanas nebeidzas. Nākamgad apritēs 50 gadi, kopš dendroloģiskā parka izveides, un tajā projekta ietvaros tapis skatu torņa iekšējās sienas gleznojums, ko radījusi Ogres Mākslas skolas absolvente Simona Silava no Ogresgala.